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14 января, 2023
 
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Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте

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О романе Дорофеевой c Кацуриным стало известно в конце марта 2022 года
О романе Дорофеевой c Кацуриным стало известно в конце марта 2022 года
Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Украинская певица Надя Дорофеева 13 января в Instagram Stories разместила новое совместное фото со своим бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

Артистка сделала селфи с возлюбленным в лифте, стоя к нему спиной. Во время съемки Кацурин обнял певицу.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram
Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Певец признался, что они приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Теги: селфи, Надя Дорофеева, певица, развод, расставание, Михаил Кацурин
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