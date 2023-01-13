Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины

"По вашим наблюдениям, вы можете назвать сейчас президента одиноким политиком? Президент Украины сейчас – политик, который разрушает шаблоны и правила мировой политики. И складывается такое впечатление, что будто бы он один в этом политическом поле", – спросил у Никифорова Суханов.

Пресс-секретарь в ответ заявил, что это не так.

"Потому что есть его друг и самый близкий соратник Андрей Ермак, который является его самым близким другом и руководителем его офиса. У него очень хорошие отношения с другими политиками, в частности, дружеские с другими политиками – президент Литвы [Гитанас Науседа], экс-премьер-министр Великобритании [Борис Джонсон], и другие. Поэтому он точно не одинок и как политик, и как человек. У него есть семья, команда, которая его поддерживает", – рассказал он.

Никифоров также добавил, что у Зеленского "хорошие отношения с президентом Польши Анджеем Дудой".