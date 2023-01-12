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В Конгрессе США могут установить бюст Зеленского

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Зеленский совершил визит в США 21 декабря
Зеленский совершил визит в США 21 декабря
Фото: EPA

В Конгресс США внесли резолюцию, в случае принятия которой в крыле Палаты представителей в здании капитолия установят бюст президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующую инициативу внес член нижней палаты парламента от Республиканской партии Джо Уилсон.

Документ опубликован на сайте Конгресса. 

"Палата представителей поручает совету изящных искусств принять бюст президента Украины Владимира Зеленского для установки на подходящем постоянном месте в крыле Палаты представителей капитолия Соединенных Штатов", – говорится в резолюции.

У резолюции нет соавторов, но она имеет оппозицию со стороны других республиканцев.

"Разве ста с лишним миллиардов долларов для Украины было недостаточно?" – отметил в Twitter республиканец Енди Биггс. 

Отреагировала также член партии Марджори Тейлор Грин. 

"Мы служим Америке, а не Украине!" – написала она.

Контекст:

Зеленский совершил визит в Вашингтон (США) 21 декабря. Это был его первый зарубежный визит после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию"

В США президент Украины провел встречу с Байденом и выступил в Конгрессе США. Он призвал американский парламент наращивать помощь Украине и подчеркнул, что финансовая поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию.

Республиканцы неоднократно заявляли, что требуют провести аудит военной помощи Украине. В 2023 году они планируют рассмотреть соответствующую резолюцию. 

Теги: США, Украина, Конгресс США, резолюция, Палата представителей, Марджори Тейлор Грин, капитолий
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