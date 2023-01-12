В Конгрессе США могут установить бюст Зеленского

Документ опубликован на сайте Конгресса.
"Палата представителей поручает совету изящных искусств принять бюст президента Украины Владимира Зеленского для установки на подходящем постоянном месте в крыле Палаты представителей капитолия Соединенных Штатов", – говорится в резолюции.
У резолюции нет соавторов, но она имеет оппозицию со стороны других республиканцев.
"Разве ста с лишним миллиардов долларов для Украины было недостаточно?" – отметил в Twitter республиканец Енди Биггс.
There is now a House resolution that seeks to put a display of Zelenskyy's head in the US Capitol.— Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) January 11, 2023
Was the * 100+ billion to Ukraine not enough?
Отреагировала также член партии Марджори Тейлор Грин.
"Мы служим Америке, а не Украине!" – написала она.
Absolutely NOT!— Rep. Marjorie Taylor Greene * (@RepMTG) January 12, 2023
We serve AMERICA NOT UKRAINE!
“Directing the Fine Arts Board to obtain a bust of the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, for display in the House of Representatives wing of the United States Capitol.” pic.twitter.com/CZCbtymPnl
Зеленский совершил визит в Вашингтон (США) 21 декабря. Это был его первый зарубежный визит после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".
В США президент Украины провел встречу с Байденом и выступил в Конгрессе США. Он призвал американский парламент наращивать помощь Украине и подчеркнул, что финансовая поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию.
Республиканцы неоднократно заявляли, что требуют провести аудит военной помощи Украине. В 2023 году они планируют рассмотреть соответствующую резолюцию.