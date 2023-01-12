В Конгрессе США могут установить бюст Зеленского

Документ опубликован на сайте Конгресса.

"Палата представителей поручает совету изящных искусств принять бюст президента Украины Владимира Зеленского для установки на подходящем постоянном месте в крыле Палаты представителей капитолия Соединенных Штатов", – говорится в резолюции.

У резолюции нет соавторов, но она имеет оппозицию со стороны других республиканцев.

"Разве ста с лишним миллиардов долларов для Украины было недостаточно?" – отметил в Twitter республиканец Енди Биггс.

There is now a House resolution that seeks to put a display of Zelenskyy's head in the US Capitol.



Was the * 100+ billion to Ukraine not enough? — Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) January 11, 2023

Отреагировала также член партии Марджори Тейлор Грин.

"Мы служим Америке, а не Украине!" – написала она.