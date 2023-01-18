Дорофеева показала, как в начале лета вместе с Кацуриным записывала песню об их романе

На видео она запечатлена вместе со своим новым бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным, который снялся в клипе на эту композицию.

"15 июля. Как начинали писать", – подписала ролик артистка.

Контекст:

8 декабря 2022 года Дорофеева выпустила трек, в котором снялся Кацурин. На своей странице в Instagram артистка написала, что музыка и ее роман с Кацуриным стал для нее "лучшим лекарством в это сложное время".

"Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", – добавила тогда певица.

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим на тот момент мужем, украинским артистом Dantes.