Бульвар Шоубиз
 
18 января, 2023
 
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Дорофеева показала, как в начале лета вместе с Кацуриным записывала песню об их романе

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Дорофеева сняла бойфренда в своем клипе
Дорофеева сняла бойфренда в своем клипе
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева призналась, что начала работу над песней "Щоб не було" еще в июле 2022 года. Об этом артистка рассказала 18 января в Instagram Stories, разместив архивное видео, которое было сделано во время работы над треком.

На видео она запечатлена вместе со своим новым бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным, который снялся в клипе на эту композицию.

"15 июля. Как начинали писать", – подписала ролик артистка.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram
Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

8 декабря 2022 года Дорофеева выпустила трек, в котором снялся Кацурин. На своей странице в Instagram артистка написала, что музыка и ее роман с Кацуриным стал для нее "лучшим лекарством в это сложное время".

"Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", – добавила тогда певица.

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим на тот момент мужем, украинским артистом Dantes.

Теги: Надя Дорофеева, Михаил Кацурин
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