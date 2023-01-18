"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году

"Чем в хорошо смысле тебе запомнился 22-й год?" – обратились к артисту с вопросом ведущие проекта.
"Много чего было классного в 2022 году. Изменилась моя жизнь кардинально и она классная. Я сейчас реально кайфую от своей новой жизни", – сказал Dantes.
По словам певца, когда ему кажется, что "уже просто жопа", он начинает вспоминать о победах ВСУ над российскими оккупантами.
"Как мне постоянно говорит [украинский блогер Алексей] Дурнев: "Вова, посмотри, за последние четыре месяца они не продвинулись даже на сантиметр. Мы сто процентов победим, мы люлей им навешали и навешиваем. Это самое классное в 2022 году ", – подытожил артист.
В начале 2022 года Dantes сообщил о расставании со своей женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. В январе 2023 года стало известно, что они официально оформили развод.
Сейчас артист состоит в отношениях с украинским дизайнером и ресторатором Дарьей Кацуриной, чей экс-супруг, украинский ресторатор Михаил Кацурин встречается с Дорофеевой.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Dantes занимается благотворительной деятельностью, а также снимает новый YouTube-проект "Мамо, я ганяю тачки".