Бульвар Шоубиз
 
18 января, 2023
 
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"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году

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Dantes: Изменилась моя жизнь кардинально и она классная
Dantes: Изменилась моя жизнь кардинально и она классная
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes в интервью, которое 16 января вышло на YouTube-канале "Ветерани космічних військ", признался, что его жизнь в 2022 году кардинально изменилась

"Чем в хорошо смысле тебе запомнился 22-й год?" – обратились к артисту с вопросом ведущие проекта.

"Много чего было классного в 2022 году. Изменилась моя жизнь кардинально и она классная. Я сейчас реально кайфую от своей новой жизни", – сказал Dantes.

По словам певца, когда ему кажется, что "уже просто жопа", он начинает вспоминать о победах ВСУ над российскими оккупантами.

"Как мне постоянно говорит [украинский блогер Алексей] Дурнев: "Вова, посмотри, за последние четыре месяца они не продвинулись даже на сантиметр. Мы сто процентов победим, мы люлей им навешали и навешиваем. Это самое классное в 2022 году ", – подытожил артист.

Контекст:

В начале 2022 года Dantes сообщил о расставании со своей женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. В январе 2023 года стало известно, что они официально оформили развод. 

Сейчас артист состоит в отношениях с украинским дизайнером и ресторатором Дарьей Кацуриной, чей экс-супруг, украинский ресторатор Михаил Кацурин встречается с Дорофеевой.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину  Dantes занимается благотворительной деятельностью, а также снимает новый YouTube-проект "Мамо, я ганяю тачки".

Теги: война России против Украины, певец, Dantes
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