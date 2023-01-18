"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году

Dantes: Изменилась моя жизнь кардинально и она классная Фото: vladimirdantes / Instagram

"Чем в хорошо смысле тебе запомнился 22-й год?" – обратились к артисту с вопросом ведущие проекта.

"Много чего было классного в 2022 году. Изменилась моя жизнь кардинально и она классная. Я сейчас реально кайфую от своей новой жизни", – сказал Dantes.

По словам певца, когда ему кажется, что "уже просто жопа", он начинает вспоминать о победах ВСУ над российскими оккупантами.

"Как мне постоянно говорит [украинский блогер Алексей] Дурнев: "Вова, посмотри, за последние четыре месяца они не продвинулись даже на сантиметр. Мы сто процентов победим, мы люлей им навешали и навешиваем. Это самое классное в 2022 году ", – подытожил артист.