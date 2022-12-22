Кацурина показала Dantes, спящего в одной спальне с ее сыном. Видео

В ролике Dantes и сын Кацуриной спят в одной комнате на соседних кроватях.

Бизнесвумен рассказала о проекте Dantes "Мама, я гоняю тачки", по концепции которого ведущий перевозит автомобили для ВСУ.

"Горжусь Вовой! Такой интересный, важный на самом деле проект они сделали с командой. Каждый выпуск – новый соведущий (спойлер, для меня все – краши), гоняют тачки для ВСУ, а параллельно ездят по Украине и заезжают к волонтерам, украинцам, предпринимателям. Пекарь Ярослав из Ирпеня, приеду за хлебом в следующий приезд точно!" – написала Кацурина.

Контекст:

Дарья Кацурина и ее бывший муж и коллега Михаил Кацурин дружили семьями с супругами певицей Надей Дорофеевой и Dantes.

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой. Новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги. Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу. У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).

В начале сентября Кацурина подтвердила, что состоит в отношениях с Dantes. По ее словам, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.