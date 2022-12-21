"Великолепная пара". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем, сидя у него на коленях

"Только рядом с тобой эта жизнь обретает смысл", – написала она.

В ролике супруги гуляют по Парижу (Франция). Бех-Романчук перед камерой показала долгий поцелуй с мужем, сидя у него на коленях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

"Великолепная пара", – прокомментировал подписчик raibahadur45.