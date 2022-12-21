"Великолепная пара". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем, сидя у него на коленях

"Только рядом с тобой эта жизнь обретает смысл", – написала она.
В ролике супруги гуляют по Парижу (Франция). Бех-Романчук перед камерой показала долгий поцелуй с мужем, сидя у него на коленях.
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"Великолепная пара", – прокомментировал подписчик raibahadur45.
Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года, а также чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке.
Ее муж Михаил Романчук – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.