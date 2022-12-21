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21 декабря, 2022
 
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"Великолепная пара". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем, сидя у него на коленях

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Спортсмены поженились в 2018 году
Спортсмены поженились в 2018 году
Фото: marynabekh / Instagram

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 21 декабря в Instagram разместила ролик с участием своего супруга, украинского пловца Михаила Романчука.

"Только рядом с тобой эта жизнь обретает смысл", – написала она.

В ролике супруги гуляют по Парижу (Франция). Бех-Романчук перед камерой показала долгий поцелуй с мужем, сидя у него на коленях.

"Великолепная пара", – прокомментировал подписчик raibahadur45.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года, а также чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке

Ее муж Михаил Романчук – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.

Теги: спортсмены, Михаил Романчук, Марина Бех-Романчук, поцелуй, ролик
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