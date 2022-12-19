Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон

В ролике за диджейским пультом находится модель, певица, актриса, светская львица, наследница империи отелей Hilton, 41-летняя Пэрис Хилтон. Она предстала в красном платье и белых наушниках со стразами.

К посту Клум прикрепила также два снимка, на которых она сама запечатлена со своим супругом, музыкантом Томом Каулитцем, и его братом-близнецом и коллегой Биллом Кулитцем.

"Мы любим вас, семья Хилтон", – написала Клум.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)