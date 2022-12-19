Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон

В ролике за диджейским пультом находится модель, певица, актриса, светская львица, наследница империи отелей Hilton, 41-летняя Пэрис Хилтон. Она предстала в красном платье и белых наушниках со стразами.
К посту Клум прикрепила также два снимка, на которых она сама запечатлена со своим супругом, музыкантом Томом Каулитцем, и его братом-близнецом и коллегой Биллом Кулитцем.
"Мы любим вас, семья Хилтон", – написала Клум.
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Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Сейчас Клум является судьей шоу "Топ-модель по-немецки" на телеканале UPN. 18-й сезон стартовал 11 ноября 2022 года.
Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.
11 ноября 2021 года Хилтон вышла замуж за американского бизнесмена Картера Реума.
Известность Хилтон принесло реалити-шоу "Простая жизнь" (2003–2007). Наиболее известный фильм с участием Хилтон – "Блондинка в шоколаде" (2006). Она выпустила также музыкальный альбом Paris (2006).