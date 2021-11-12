"Самая красивая свадьба из всех". Пэрис Хилтон вышла замуж и показала первое свадебное фото

Пэрис Хилтон со своим теперь уже мужем – американским бизнесменом Картером Реумом Фото: parishilton / Instagram

"Моя вечность начинается сегодня – 11/11", – подписала она публикацию и дополнила ее смайликами с сердцем и обручальным кольцом.

На фото 40-летняя Хилтон позирует, глядя в камеру сквозь фату.

"Это самая красивая свадьба из всех! Отлично провели время!" – написала meghan_trainor.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

На данный момент подробности прошедшего торжества неизвестны, но, как сообщает издание Daily Mail, 9 ноября над местом проведения свадьбы в поместье Бель-Эйр, принадлежавшем покойному дедушке Пэрис Хилтон, летал дрон, который сделал несколько фото.

На снимках можно рассмотреть огромный деревянный танцпол возле бассейна и цветочные композиции в виде инициалов жениха и невесты. Также издание упомянуло, что Хилтон сменила место проведения свадьбы на новое за неделю до назначенной даты.