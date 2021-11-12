Бульвар Шоубиз
 
12 ноября, 2021
 
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"Самая красивая свадьба из всех". Пэрис Хилтон вышла замуж и показала первое свадебное фото

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Пэрис Хилтон со своим теперь уже мужем американским бизнесменом Картером Реумом
Пэрис Хилтон со своим теперь уже мужем – американским бизнесменом Картером Реумом
Фото: parishilton / Instagram

Американская модель, светская львица, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон поделилась в Instagram первым фото со своей свадьбы с американским бизнесменом Картером Реумом.

"Моя вечность начинается сегодня – 11/11", – подписала она публикацию и дополнила ее смайликами с сердцем и обручальным кольцом.

На фото 40-летняя Хилтон позирует, глядя в камеру сквозь фату.

"Это самая красивая свадьба из всех! Отлично провели время!" – написала meghan_trainor.

На данный момент подробности прошедшего торжества неизвестны, но, как сообщает издание Daily Mail, 9 ноября над местом проведения свадьбы в поместье Бель-Эйр, принадлежавшем покойному дедушке Пэрис Хилтон, летал дрон, который сделал несколько фото.

На снимках можно рассмотреть огромный деревянный танцпол возле бассейна и цветочные композиции в виде инициалов жениха и невесты. Также издание упомянуло, что Хилтон сменила место проведения свадьбы на новое за неделю до назначенной даты.

Контекст:

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

Модель была помолвлена с американским бизнесменом Картером Реумом. Они перестали скрывать отношения в феврале 2020 года. В мае 2021 года стало известно, что Хилтон запускает реалити-шоу, посвященное подготовке к свадьбе с Реумом.

Теги: Пэрис Хилтон, Hilton, модель, реалити-шоу, жених, невеста, кольцо
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