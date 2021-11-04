"Здесь все очень пошло". Пэрис Хилтон показала фигуру в боди с пауками на сосках

Образ 40-летней Хилтон дополнили корона, чокер с пауком из камней на шее, накидка на бедра с ремнем, декорированным пауком, перчатки с паутиной и сапоги на шпильке.

"Королева пауков. Если бы я была супергероем, то это был бы мой наряд", – подписала она публикацию.

"Здесь все очень пошло", – прокомментировала фото alisa_spencovaa.

"Твой костюм должен быть розового цвета, королева", – отметила d.areia.

"Я оказался в ловушке твоей паутины", – признался фолловер _bozhan._.

View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton)