  "Эй, сучки, посмотрите, кто выходит замуж!" Пэрис Хилтон показала наряд, в котором пойдет под венец

"Эй, сучки, посмотрите, кто выходит замуж!" – с такими словами она появилась в кадре.

В анонс реалити-шоу, которое стартует 11 ноября на канале Peacock, включены главные моменты – как 40-летняя Хилтон получила предложение руки и сердца от Реума и как из нескольких роскошных нарядов с пышными юбками и внушительными шлейфами она выбрала для себя подвенечное платье в классическом стиле.

ВИДЕО

Видео: Paris Hilton / YouTube

В трейлере, который длится всего 2.20 мин., можно увидеть, как будущих супругов поздравляют друзья, как жених и невеста рассуждают о своих отношениях, предстоящей церемонии и медовом месяце, а также признание Реума в том, что он и "представить себе не мог, что однажды женится на Пэрис Хилтон".

Также в анонсе шоу показан момент, когда Хилтон со слезами на глазах рассказывает младшей сестре Никки о том, как прожила свою жизнь для других и что не хочет "вечно оставаться одинокой".