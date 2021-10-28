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28 октября, 2021
 
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"Эй, сучки, посмотрите, кто выходит замуж!" Пэрис Хилтон показала наряд, в котором пойдет под венец

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Пэрис Хилтон заявила, что не хочет "вечно оставаться одинокой"
Пэрис Хилтон заявила, что не хочет "вечно оставаться одинокой"
Фото: parishilton / Instagram

Американская модель, светская львица, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон 26 октября разместила на своем YouTube-канале трейлер нового реалити-шоу "Paris in love" ("Пэрис влюблена"), в котором показала, как готовится к предстоящей свадьбе с американским бизнесменом Картером Реумом.

"Эй, сучки, посмотрите, кто выходит замуж!" – с такими словами она появилась в кадре.

В анонс реалити-шоу, которое стартует 11 ноября на канале Peacock, включены главные моменты – как 40-летняя Хилтон получила предложение руки и сердца от Реума и как из нескольких роскошных нарядов с пышными юбками и внушительными шлейфами она выбрала для себя подвенечное платье в классическом стиле.

ВИДЕО
Видео: Paris Hilton / YouTube

В трейлере, который длится всего 2.20 мин., можно увидеть, как будущих супругов поздравляют друзья, как жених и невеста рассуждают о своих отношениях, предстоящей церемонии и медовом месяце, а также признание Реума в том, что он и "представить себе не мог, что однажды женится на Пэрис Хилтон".

Также в анонсе шоу показан момент, когда Хилтон со слезами на глазах рассказывает младшей сестре Никки о том, как прожила свою жизнь для других и что не хочет "вечно оставаться одинокой".

Контекст:

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

Модель помолвлена с американским бизнесменом Картером Реумом. Они перестали скрывать отношения в феврале 2020 года. В мае 2021 года стало известно, что Хилтон запускает реалити-шоу, посвященное подготовке к свадьбе с Реумом.

Теги: свадьба, платье, Пэрис Хилтон, трейлер, шоу, Hilton, модель, реалити-шоу, жених, церемония, невеста
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