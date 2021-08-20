"Девушка, вам лучше получить водительские права". Пэрис Хилтон проехалась на самокате по своей квартире

Один из подписчиков Хилтон поинтересовался, сколько вещей она разбила во время съемок на самокате Фото: parishilton / Instagram

В ролике 40-летняя светская львица едет из одной комнаты в другую, при этом одета она в короткое вечернее платье и черные туфли на высоких шпильках.

"Открыла новый способ передвижения по дому", – говорит на видео Хилтон. "Если перед вами когда-нибудь встанет выбор между прогулкой или катанием на самокате… Выбирайте самокат", – уточнила она в посте.

"И сколько вещей вы разбили [по дороге]?" – поинтересовался в комментариях fernandogarciam1205.

"Весело", – написала alysorrentino.

"Девушка, вам лучше получить водительские права", – прокомментировал joelschipperofficial.

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