  "Самая большая роскошь". Пэрис Хилтон похвасталась сумкой за $65 тыс. Как она выглядит?

"Моя самая большая роскошь – сумка Birkin, сделанная на заказ. Я люблю Hermès, и мне нравится эта сумка. Если бы я была сумкой, то только этой. На ней 60 тыс. кристаллов Swarovski", – рассказала звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Your Paris Hilton News * (@yourparishiltonnews)

Хилтон не смогла вспомнить стоимость этой сумки, но издание Page Six отмечает, что на момент покупки в 2018 году эта сумка оценивалась в $60 тыс.

Эта сумка заняла давно пустующее место в гардеробе звезды после того, как в 2008 году группа подростков, известная как Bling Ring, ограбила Хилтон и забрала коллекцию сумок Birkin, состоящую из 20 позиций.

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Видео: ELLE / YouTube