Пэрис Хилтон показала редкое фото с матерью и младшей сестрой

На снимке Кэти Хилтон позирует в белом наряде, стоя между диваном и креслом. Справа от нее в кресле сидит Ники Хилтон, а Пэрис Хилтон расположилась на полу возле дивана. Сестры выбрали для съемки наряды голубого цвета.

Пэрис Хилтон редко делился с фолловерами совместными фото с матерью и сестрой, рассказывая в основном о своих проектах, увлечениях и помолвке.

"Обожаю фотосессии, особенно с семьей", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton)