"Беременна тройней". Хилтон отреагировала на слухи о беременности и объяснила, почему планирует сделать это только после свадьбы

Накануне вечером американский таблоид Page Six со ссылкой на собственные источники сообщил, что знаменитость ждет первенца.
По словам Хилтон, после этого все ее "пять айфонов взорвались".
"Поздравили даже те, о которых я не слышала много лет. Так что спасибо всем за сообщения, ну да, я беременна тройней. Спасибо за поздравления, я очень ценю это и очень рада материнству. Вообще-то, шучу. Я не беременна – пока нет. Я жду свадьбы", – заявила она.
Хилтон отметила, что сейчас для нее шьют свадебное платье и она хочет быть уверенной в том, что оно будет сидеть на ней идеально.
Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье, у нее есть младшая сестра Ники Хилтон и два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.
Модель помолвлена с американским бизнесменом Картером Реумом. Они перестали скрывать отношения в феврале 2020 года. В мае 2021 года стало известно, что Хилтон запускает реалити-шоу, посвященное подготовке свадьбы с Реумом.