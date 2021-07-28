"Беременна тройней". Хилтон отреагировала на слухи о беременности и объяснила, почему планирует сделать это только после свадьбы

Накануне вечером американский таблоид Page Six со ссылкой на собственные источники сообщил, что знаменитость ждет первенца.

По словам Хилтон, после этого все ее "пять айфонов взорвались".

"Поздравили даже те, о которых я не слышала много лет. Так что спасибо всем за сообщения, ну да, я беременна тройней. Спасибо за поздравления, я очень ценю это и очень рада материнству. Вообще-то, шучу. Я не беременна – пока нет. Я жду свадьбы", – заявила она.

Хилтон отметила, что сейчас для нее шьют свадебное платье и она хочет быть уверенной в том, что оно будет сидеть на ней идеально.

Я проснулась от примерно 3 тысяч сообщений. Все мои айфоны взрываются - все пять - все поздравляют и так счастливы за меня. Я даже услышала [поздравления] от людей, о которых не слышала много лет. Так что спасибо всем за сообщения, ну да, я беременна тройней. Спасибо за поздравления, я очень ценю это и очень рада материнству. Вообще-то, я шучу. Я не беременна - пока нет. Жду после свадьбы, - сказала Пэрис. Ввести

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