"Какое тело". 58-летняя супермодель Макферсон похвасталась стройной фигурой в микробикини. Видео

Знаменитость позирует в кадре, положив руки на затылок.
"Когда доходит до осознанности, я каждый день забочусь о своем уме, теле и духе с помощью дыхательной практики и медитации. Моя ежедневная практика включает медитацию утром в течение 25 минут – либо с тренером, либо в тишине. Стараюсь жить в вечном потоке медитативной связи, а не время от времени", – написала она.
"Какое тело", – восхитились в сети.
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Макферсон родилась в 1964 году. Во втором браке с французским финансистом Арпадом Бюссоном Макферсон родила двух сыновей.
Кроме карьеры на подиуме, Макферсон известна как дизайнер женского белья, а также автор тренировок для стройного тела. В СМИ модель называли "Тело" за идеальные формы.