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14 декабря, 2022
 
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"Какое тело". 58-летняя супермодель Макферсон похвасталась стройной фигурой в микробикини. Видео

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Макферсон: Я каждый день забочусь о своем уме, теле и духе
Макферсон: Я каждый день забочусь о своем уме, теле и духе 
Фото: ЕРА

58-летняя австралийская супермодель Эль Макферсон 13 декабря в Instagram разместила видео, на котором снялась в свободного кроя свитере и микроплавках.

Знаменитость позирует в кадре, положив руки на затылок.

"Когда доходит до осознанности, я каждый день забочусь о своем уме, теле и духе с помощью дыхательной практики и медитации. Моя ежедневная практика включает медитацию утром в течение 25 минут – либо с тренером, либо в тишине. Стараюсь жить в вечном потоке медитативной связи, а не время от времени", – написала она.

"Какое тело",  восхитились в сети.

Контекст:

Макферсон родилась в 1964 году.  Во втором браке с французским финансистом Арпадом Бюссоном Макферсон родила двух сыновей.

Кроме карьеры на подиуме, Макферсон известна как дизайнер женского белья, а также автор тренировок для стройного тела. В СМИ модель называли "Тело" за идеальные формы.

Теги: Австралия, фигура, модель, Эль Макферсон
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