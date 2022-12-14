"Какое тело". 58-летняя супермодель Макферсон похвасталась стройной фигурой в микробикини. Видео

Макферсон: Я каждый день забочусь о своем уме, теле и духе Фото: ЕРА

Знаменитость позирует в кадре, положив руки на затылок.

"Когда доходит до осознанности, я каждый день забочусь о своем уме, теле и духе с помощью дыхательной практики и медитации. Моя ежедневная практика включает медитацию утром в течение 25 минут – либо с тренером, либо в тишине. Стараюсь жить в вечном потоке медитативной связи, а не время от времени", – написала она.

"Какое тело", – восхитились в сети.

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