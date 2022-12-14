"Что с лицом?", "Она сделала филлеры для губ". Поклонники заподозрили 56-летнюю Хайек в использовании ботокса

Это первые фото артистки после продолжительной паузы, на которых ее лицо снято крупным планом.
"Вы говорили, что никогда не использовали ботокс. На этих фото много ботокса. Я не против ботокса, но против лжи", – прокомментировали в сети.
"Что с вашим лицом?" – спросили фолловеры.
"Она сделала филлеры для губ", – предположили в сети.
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Хайек родилась 2 сентября 1966 года в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".