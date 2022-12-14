"Что с лицом?", "Она сделала филлеры для губ". Поклонники заподозрили 56-летнюю Хайек в использовании ботокса

Это первые фото артистки после продолжительной паузы, на которых ее лицо снято крупным планом.

"Вы говорили, что никогда не использовали ботокс. На этих фото много ботокса. Я не против ботокса, но против лжи", – прокомментировали в сети.

"Что с вашим лицом?" – спросили фолловеры.

"Она сделала филлеры для губ", – предположили в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)