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14 декабря, 2022
 
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"Что с лицом?", "Она сделала филлеры для губ". Поклонники заподозрили 56-летнюю Хайек в использовании ботокса

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Хайек родилась в 1966 году
Хайек родилась в 1966 году
Фото: salmahayek / Instagram

Американская актриса Сальма Хайек 14 декабря в Instagram разместила фото, на которых запечатлена в черном платье с глубоким декольте и пышной многоярусной юбкой.

Это первые фото артистки после продолжительной паузы, на которых ее лицо снято крупным планом.

"Вы говорили, что никогда не использовали ботокс. На этих фото много ботокса. Я не против ботокса, но против лжи", – прокомментировали в сети.

"Что с вашим лицом?" – спросили фолловеры.

"Она сделала филлеры для губ", – предположили в сети.

Контекст:

Хайек родилась 2 сентября 1966 года в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".

Теги: Сальма Хайек, мода и красота, актриса, ботокс
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