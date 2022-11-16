"Счастливчик". 56-летняя Хайек показала интимную сцену с 42-летним Татумом. Видео

Хайек и Татум исполнили в ленте главные роли Фото: salmahayek / Instagram

"Что-то, чтобы разогнать кровь", – написала Хайек. Она отметила, что лента режиссера Стивена Содерберга выйдет в мировой прокат 10 февраля 2023 года.

Партнером Хайек по картине стал 42-летний голливудский актер Ченнинг Татум. В трейлере присутствует интимная сцена актеров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

"Счастливчик", – прокомментировал george_vw.