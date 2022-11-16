"Счастливчик". 56-летняя Хайек показала интимную сцену с 42-летним Татумом. Видео

"Что-то, чтобы разогнать кровь", – написала Хайек. Она отметила, что лента режиссера Стивена Содерберга выйдет в мировой прокат 10 февраля 2023 года.
Партнером Хайек по картине стал 42-летний голливудский актер Ченнинг Татум. В трейлере присутствует интимная сцена актеров.
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"Счастливчик", – прокомментировал george_vw.
"Супер Майк: Последний танец" является сиквелом фильма "Супер Майк XXL".
Главный герой – его роль исполнил Татум – танцовщик, который работает в стриптиз-клубе. Хайек сыграла роль светской львицы.