"Ой-ой-ой! Концентрация тестостерона зашкаливает". Цимбалюк и Суровцев засветили накачанные торсы перед камерой

"Вот такое утро", – написал он.

"Ой-ой-ой! Концентрация тестостерона зашкаливает", – прокомментировала подписчица my_rockpravda.

Контекст:

Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Известен ролями в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная", "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном". Также снимался в клипе российской группы "Ленинград", премьера которого состоялась в декабре 2020 года.

Цимбалюк был участником шоу "Танцы со звездами" на "1+1" в 2021 году и покинул проект после шестого эфира.

Актер с начала войны России против Украины занимается волонтерской деятельностью и борется в соцсетях с российской пропагандой.

Суровцев родился в 1982 году в Днепропетровске (сейчас – Днепр). Известен своими ролями в сериалах "След" и "Коп". Суровцев – трехкратный чемпион Украины по стриптизу, создатель театра стриптиза Strike Erotic Show, принимал участие в шестом сезоне шоу "Танцуют все" на СТБ (2013), исполнив на кастинге стриптиз.

В 2021 года актер был участником шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и покинул проект после четвертого эфира.

После нападения РФ на Украину Суровцев помогал в Киевской области эвакуироваться людям, а затем начал спасать брошенных животных.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов Суровцев создал приют для спасенных животных и помогает пристраивать их в новые семьи.