"Сексуальная девушка". Белодед засветила пресс. Фото

Спортсменка снялась в черном спортивном костюме и с розовой сумкой на плече. Белодед засветила пресс под укороченной спортивной кофтой.

"По дороге на тренировку", – написала она.

Дзюдоистка отметила, что находится в Испании.

"Эх, вот это девушка, красоточка просто..." – прокомментировал подписчик serzhikvlad.

"Сексуальная девушка. Я люблю тебя, Дарья!" – написал fandecapuozzo.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 годов). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (свой первый титул выиграла в 17 лет).

24 июля 2021 года Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Белодед выступила с осуждением российской агрессии против своей страны. "Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз", – написала она.

В настоящее время спортсменка проживает за границей.