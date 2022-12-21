Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом

Реус позировала в белое облегающей майке, держа в руках жидкую помаду. На фото она показала лицо крупным планом.

Контекст:

Реус – девушка украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу. Об их отношениях стало известно в августе 2021 года.

Налчаджиоглу – бывший муж замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.