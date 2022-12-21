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21 декабря, 2022
 
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Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео

 
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Дорофеева: Делюсь с вами атмосферой моего концерта "Сенси" в столице
Дорофеева: Делюсь с вами атмосферой моего концерта "Сенси" в столице
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 20 декабря на своем YouTube-канале обнародовала видео, снятое за кулисами концерта в Украине.

"Киев первым услышал мою новую песню "Щоб не було" вживую. Это было невероятно трогательно! Делюсь с вами атмосферой моего концерта "Сенси" в столице", – написала певица.

Она поблагодарила зрителей, которые посетили ее концерт, а также ВСУ, защищающим страну.

"Спасибо каждому, кто был вместе с нами в этот вечер, купил билет, отправил донат и таким образом помог движению "Добробат" по важному делу восстановления! Спасибо ВСУ, что имею возможность давать концерты в украинских городах, а вы – их посещать!" – написала Дорофеева.

Контекст:

Концерт Дорофеевой в Киеве состоялся 2 декабря в зале Stereo Plaza.

Певица передала донаты, собранные на концерте, для добровольческого строительного батальона "Добробат" на восстановление разрушенных военными силами РФ домов в Украине.

видео

Видео: DOROFEEVA / YouTube
Теги: Украина, концерт, ВСУ, Надя Дорофеева, певица, восстановление
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