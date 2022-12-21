  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео

Дорофеева: Делюсь с вами атмосферой моего концерта "Сенси" в столице Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Киев первым услышал мою новую песню "Щоб не було" вживую. Это было невероятно трогательно! Делюсь с вами атмосферой моего концерта "Сенси" в столице", – написала певица.

Она поблагодарила зрителей, которые посетили ее концерт, а также ВСУ, защищающим страну.

"Спасибо каждому, кто был вместе с нами в этот вечер, купил билет, отправил донат и таким образом помог движению "Добробат" по важному делу восстановления! Спасибо ВСУ, что имею возможность давать концерты в украинских городах, а вы – их посещать!" – написала Дорофеева.