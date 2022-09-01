Бульвар Шоубиз
 
01 сентября, 2022
 
Новости

"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе
Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Украинская певица Надя Дорофеева 1 сентября опубликовала в Instagram архивное фото, на котором запечатлена в школьные годы.

Певица также поделилась историей, которая произошла с ней в школе. По словам певицы, одноклассники решили объявить бойкот учительнице украинского языка и продолжали стоять, когда она, зайдя в класс, предложила детям присесть за парты.

Певица призналась, что сели только она и еще ее две одноклассницы. 

"Это был первый раз в моей жизни, когда я сознательно пошла против позиции большинства и очень гордилась этим", – отметила артистка.

"Из тоненького стебелька – в цветок", – прокомментировали фото поклонники.

"Боже, такая хорошенькая", – восхитились подписчики.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: Надя Дорофеева, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жданов: После начала массированных поставок вооружения ВСУ нужно будет до полугода, чтобы выйти на границы 1991 года
  Жданов: После начала массированных поставок вооружения ВСУ нужно будет до полугода, чтобы выйти на границы 1991 года
Дмитрий ГОРДОН
Военный дневник харьковчанки Гин: Пятеро погибших и восемь человек ранены. Доброе утро по-харьковски
Военный дневник харьковчанки Гин: Пятеро погибших и восемь человек ранены. Доброе утро по-харьковски
Уроки стрельбы, выезд мужчин за границу и повышение цен на молоко: чего ждать украинцам в сентябре
Уроки стрельбы, выезд мужчин за границу и повышение цен на молоко: чего ждать украинцам в сентябре
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
"Так чертовски жарко", "Не постарела ни на день". 57-летняя Херли в бикини показала, как красит губы. Видео
"Так чертовски жарко", "Не постарела ни на день". 57-летняя Херли в бикини показала, как красит губы. Видео
"Счастье – это быть мужчиной красивой женщины". Ющенко рассказал о характере своей жены
"Счастье – это быть мужчиной красивой женщины". Ющенко рассказал о характере своей жены
Фронтмен Red Hot Chili Peppers в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Фото
Фронтмен Red Hot Chili Peppers в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Фото
"Дождитесь меня. Обещаете?" Jerry Heil в сине-желтом наряде снялась на фоне Беркли, студенткой которого стала
"Дождитесь меня. Обещаете?" Jerry Heil в сине-желтом наряде снялась на фоне Беркли, студенткой которого стала
"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото
"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото
Дирижера Оксану Лынив хотят лишить звания почетного амбассадора Львова за сотрудничество с музыкантами из РФ
Дирижера Оксану Лынив хотят лишить звания почетного амбассадора Львова за сотрудничество с музыкантами из РФ
Постройневшая Тина Кароль снялась в прозрачном мини-платье с глубоким декольте. Видео
Постройневшая Тина Кароль снялась в прозрачном мини-платье с глубоким декольте. Видео
46-летний Антон Фридлянд стал отцом
46-летний Антон Фридлянд стал отцом
Что делать тем, кто хочет вернуться в Украину, но боится. Советы психолога
Что делать тем, кто хочет вернуться в Украину, но боится. Советы психолога
Dzidzio показал фото с матерью после разлуки
Dzidzio показал фото с матерью после разлуки
"Ноги, как лапы у птеродактиля", "Смотреть такое неприятно". Волочкова возмутила сеть своим новым роликом
"Ноги, как лапы у птеродактиля", "Смотреть такое неприятно". Волочкова возмутила сеть своим новым роликом
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей
Фронтмен Kozak System Леньо: Поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет фото из Египта на пляже, что можно это делать деликатнее
Фронтмен Kozak System Леньо: Поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет фото из Египта на пляже, что можно это делать деликатнее
"От ногтей меня физически тошнит", "О боже, нет!" 19-летняя дочь Мосс показала свой педикюр
"От ногтей меня физически тошнит", "О боже, нет!" 19-летняя дочь Мосс показала свой педикюр
"Юбка уже коротковата", "Какая хрупкая". 29-летняя Соловий примерила школьную форму. Фото
"Юбка уже коротковата", "Какая хрупкая". 29-летняя Соловий примерила школьную форму. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 