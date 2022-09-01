"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы

Певица также поделилась историей, которая произошла с ней в школе. По словам певицы, одноклассники решили объявить бойкот учительнице украинского языка и продолжали стоять, когда она, зайдя в класс, предложила детям присесть за парты.
Певица призналась, что сели только она и еще ее две одноклассницы.
"Это был первый раз в моей жизни, когда я сознательно пошла против позиции большинства и очень гордилась этим", – отметила артистка.
"Из тоненького стебелька – в цветок", – прокомментировали фото поклонники.
"Боже, такая хорошенькая", – восхитились подписчики.
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Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.