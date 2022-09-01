"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Певица также поделилась историей, которая произошла с ней в школе. По словам певицы, одноклассники решили объявить бойкот учительнице украинского языка и продолжали стоять, когда она, зайдя в класс, предложила детям присесть за парты.

Певица призналась, что сели только она и еще ее две одноклассницы.

"Это был первый раз в моей жизни, когда я сознательно пошла против позиции большинства и очень гордилась этим", – отметила артистка.

"Из тоненького стебелька – в цветок", – прокомментировали фото поклонники.

"Боже, такая хорошенькая", – восхитились подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)