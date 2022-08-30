Бульвар Шоубиз
 
30 августа, 2022
 
Новости

"Причесон, как всегда, на высоте", "Красивая". Дорофеева сняла ролик в спальне. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева: Жду ваших рилсов и тик-токов
Дорофеева: Жду ваших рилсов и тик-токов
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 29 августа разместила в Instagram видео, в котором перед камерой спела припев песни "Солодкі сльози" на украинском языке.

"Жду ваших рилсов и тик-токов", – написала она.

Дорофеева предстала в фиолетовом свитшоте, голубых джинсах и с высокой прической.

Видео она сняла в спальне, на фоне расстеленной кровати.

"Твой причесон, как всегда, на высоте", – прокомментировала подписчица portugaldorofeeva.

"Красивая", – отметила a.seitona.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

До полномасштабной войны РФ против Украины репертуар исполнительницы был преимущественно русскоязычным.

Теги: видео, Время и Стекло, Надя Дорофеева, певица, прическа, ролик, Dorofeeva
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Военный дневник харьковчанки Гин: Мама упала с инсультом после взрыва очередной российской ракеты. И уже не смогла подняться. Никогда
Военный дневник харьковчанки Гин: Мама упала с инсультом после взрыва очередной российской ракеты. И уже не смогла подняться. Никогда
  Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами
  Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами
Дмитрий ГОРДОН
  Шкарлет: После начала воздушной тревоги ученики должны попасть в укрытие не дольше, чем через 10 минут
  Шкарлет: После начала воздушной тревоги ученики должны попасть в укрытие не дольше, чем через 10 минут
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Его родители находятся в Херсоне". Макаревич и его жена передали деньги украинскому поэту
"Его родители находятся в Херсоне". Макаревич и его жена передали деньги украинскому поэту
"Какой вы сильный, красивый, мужественный". Защищающий Украину Сеитаблаев показал свои фото, сделанные в разное время суток
"Какой вы сильный, красивый, мужественный". Защищающий Украину Сеитаблаев показал свои фото, сделанные в разное время суток
"Причесон, как всегда, на высоте", "Красивая". Дорофеева сняла ролик в спальне. Видео
"Причесон, как всегда, на высоте", "Красивая". Дорофеева сняла ролик в спальне. Видео
"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото
"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото
"Ты выглядишь так молодо", "Хочу быть тем псом". 57-летняя Херли в бикини показала, как играет с собаками
"Ты выглядишь так молодо", "Хочу быть тем псом". 57-летняя Херли в бикини показала, как играет с собаками
Бандуристка Круть выступила в парламенте Шотландии. Видео
Бандуристка Круть выступила в парламенте Шотландии. Видео
"Очень сильно, до слез!" Жена командира "Азова" Прокопенко показала ролик с портретом мужа
"Очень сильно, до слез!" Жена командира "Азова" Прокопенко показала ролик с портретом мужа
Гвен Стефани снялась для обложки журнала в наряде от украинского бренда. Фото
Гвен Стефани снялась для обложки журнала в наряде от украинского бренда. Фото
"Если бы переломный момент был другим". Хименес-Браво рассказал, кем бы стал, если бы не выбрал кулинарию
"Если бы переломный момент был другим". Хименес-Браво рассказал, кем бы стал, если бы не выбрал кулинарию
В Польше стартовал новый сезон "Танцев со звездами" с участием Джамалы. Видео первого танца певицы
В Польше стартовал новый сезон "Танцев со звездами" с участием Джамалы. Видео первого танца певицы
"Был добрым и дружелюбным". Ривз внезапно появился на свадьбе у британских молодоженов. Фото
"Был добрым и дружелюбным". Ривз внезапно появился на свадьбе у британских молодоженов. Фото
Никитюк посетила Ахтырку и встретилась с местными жителями, которые пережили обстрелы российскими оккупантами
Никитюк посетила Ахтырку и встретилась с местными жителями, которые пережили обстрелы российскими оккупантами
"Все события в песне – то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой". Положинский выпустил новую песню "Як ти там". Видео
"Все события в песне – то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой". Положинский выпустил новую песню "Як ти там". Видео
  Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил
  Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил
"Кто бы мог подумать". Американский дизайнер Айрис Апфель отпраздновала 101-летие
"Кто бы мог подумать". Американский дизайнер Айрис Апфель отпраздновала 101-летие
  Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео
  Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 