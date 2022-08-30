"Причесон, как всегда, на высоте", "Красивая". Дорофеева сняла ролик в спальне. Видео

"Жду ваших рилсов и тик-токов", – написала она.
Дорофеева предстала в фиолетовом свитшоте, голубых джинсах и с высокой прической.
Видео она сняла в спальне, на фоне расстеленной кровати.
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"Твой причесон, как всегда, на высоте", – прокомментировала подписчица portugaldorofeeva.
"Красивая", – отметила a.seitona.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.
До полномасштабной войны РФ против Украины репертуар исполнительницы был преимущественно русскоязычным.