Бульвар Шоубиз
 
25 августа, 2022
 
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Дорофеева в новом клипе написала картину, которая будет продана на аукционе в поддержку Украины. Видео

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Дорофеева: Я всегда делюсь с вами тем, от чего может стать легче
Дорофеева: Я всегда делюсь с вами тем, от чего может стать легче
Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Украинская певица Надя Дорофеева 25 августа на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Крапають". В ролике артистка пишет картину на большом холсте, выплескивая свои эмоции.

По словам артистки, это самая эмоциональная песня из ее нового альбома "Смыслы", который выйдет осенью.

"Я всегда делюсь с вами тем, от чего может стать легче. И искусство тоже лечит. Во все времена оно было голосом времени и отражало происходящее вокруг, – анонсировала она ролик. – Картина, созданная на съемочной площадке, – выход боли, страхов и переживаний, накопленных эмоций: от спокойных мазков до потока хаотичных всплесков на холсте".

Песню для Дорофеевой написали украинская певица и композитор Jerry Heil и продюсер Иван Клименко. 

Созданная Дорофеевой во время съемки ролика картина будет выставлена на аукцион, а деньги от ее продажи передадут на благотворительность. 

ВИДЕО
Видео: DOROFEEVA / YouTube
Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: искусство, благотворительность, деньги, картина, Надя Дорофеева, Dorofeeva
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