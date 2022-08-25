Дорофеева в новом клипе написала картину, которая будет продана на аукционе в поддержку Украины. Видео

Дорофеева: Я всегда делюсь с вами тем, от чего может стать легче Фото: Надя Дорофеева / Facebook

По словам артистки, это самая эмоциональная песня из ее нового альбома "Смыслы", который выйдет осенью.

"Я всегда делюсь с вами тем, от чего может стать легче. И искусство тоже лечит. Во все времена оно было голосом времени и отражало происходящее вокруг, – анонсировала она ролик. – Картина, созданная на съемочной площадке, – выход боли, страхов и переживаний, накопленных эмоций: от спокойных мазков до потока хаотичных всплесков на холсте".

Песню для Дорофеевой написали украинская певица и композитор Jerry Heil и продюсер Иван Клименко.

Созданная Дорофеевой во время съемки ролика картина будет выставлена на аукцион, а деньги от ее продажи передадут на благотворительность.

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Видео: DOROFEEVA / YouTube