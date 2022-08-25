Дорофеева в новом клипе написала картину, которая будет продана на аукционе в поддержку Украины. Видео

По словам артистки, это самая эмоциональная песня из ее нового альбома "Смыслы", который выйдет осенью.
"Я всегда делюсь с вами тем, от чего может стать легче. И искусство тоже лечит. Во все времена оно было голосом времени и отражало происходящее вокруг, – анонсировала она ролик. – Картина, созданная на съемочной площадке, – выход боли, страхов и переживаний, накопленных эмоций: от спокойных мазков до потока хаотичных всплесков на холсте".
Песню для Дорофеевой написали украинская певица и композитор Jerry Heil и продюсер Иван Клименко.
Созданная Дорофеевой во время съемки ролика картина будет выставлена на аукцион, а деньги от ее продажи передадут на благотворительность.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.