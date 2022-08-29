"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным

Дорофеева обнародовала этот снимок в ответ на просьбу фолловеров показать то фото, которое "еще никто не видел".

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.

3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена – официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.

Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак.