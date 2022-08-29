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29 августа, 2022
 
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"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным

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Дорофеева после расставания с Dantes объявила, что состоит в отношениях с Кацуриным
Дорофеева после расставания с Dantes объявила, что состоит в отношениях с Кацуриным
Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Украинская певица Надя Дорофеева 28 августа в Instagram разместила фото, на котором запечатлена во время поцелуя со своим новым бойфрендом, ресторатором Михаилом Кацуриным.

Дорофеева обнародовала этот снимок в ответ на просьбу фолловеров показать то фото, которое "еще никто не видел". 

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram
Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет. 

3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена – официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи

Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. 

Теги: Надя Дорофеева, ресторатор, поцелуй, Михаил Кацурин
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