Бульвар Шоубиз
 
01 сентября, 2022
 
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"Это лето точно должно было быть не таким". Дорофеева разместила ролик с эксклюзивными кадрами

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Дорофеева: Пусть каждое следующее лето запомнится нам только счастливыми воспоминаниями
Дорофеева: Пусть каждое следующее лето запомнится нам только счастливыми воспоминаниями
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 31 августа разместила в Instagram пост о прошедшем лете.

"Это лето точно должно было быть не таким. Но благодарна за все и ценю каждый момент, горжусь нашей страной, людьми и нашими воинами. И пусть каждое следующее лето запомнится нам только счастливыми воспоминаниями", – написала она.

Певица показала кадры, снятые во время прогулок по Киеву, на концертах в поддержку Украины и других благотворительных мероприятиях. Она сопроводила пост своей кавер-версией песни "Спи собі сама" из репертуара покойного украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы), лидера группы "Скрябін".

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

До полномасштабной войны РФ против Украины репертуар исполнительницы был преимущественно русскоязычным.

Теги: Украина, музыка, концерт, Скрябин, Время и Стекло, Надя Дорофеева, певица, ролик, лето, Dorofeeva
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