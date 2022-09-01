"Это лето точно должно было быть не таким". Дорофеева разместила ролик с эксклюзивными кадрами

Дорофеева: Пусть каждое следующее лето запомнится нам только счастливыми воспоминаниями Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Это лето точно должно было быть не таким. Но благодарна за все и ценю каждый момент, горжусь нашей страной, людьми и нашими воинами. И пусть каждое следующее лето запомнится нам только счастливыми воспоминаниями", – написала она.

Певица показала кадры, снятые во время прогулок по Киеву, на концертах в поддержку Украины и других благотворительных мероприятиях. Она сопроводила пост своей кавер-версией песни "Спи собі сама" из репертуара покойного украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы), лидера группы "Скрябін".

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