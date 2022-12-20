Пост Месси после победы на ЧМ поставил рекорд по лайкам в Instagram, обогнав фотографию куриного яйца

По состоянию на 15.30 20 декабря пост, который представляет собой серию фотографий Месси и его партнеров по команде с Кубком мира, лайкнули почти 60,5 млн раз.

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Это на 4 млн лайков больше, чем у предыдущего рекордсмена – снимка куриного яйца, опубликованного в аккаунте world_record_egg в январе 2019 года.