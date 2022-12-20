Пост Месси после победы на ЧМ поставил рекорд по лайкам в Instagram, обогнав фотографию куриного яйца

По состоянию на 15.30 20 декабря пост, который представляет собой серию фотографий Месси и его партнеров по команде с Кубком мира, лайкнули почти 60,5 млн раз.
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Это на 4 млн лайков больше, чем у предыдущего рекордсмена – снимка куриного яйца, опубликованного в аккаунте world_record_egg в январе 2019 года.
18 декабря в финале чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре сборная Аргентины в серии послематчевых пенальти победила команду Франции. Основное время матча закончилось вничью 2:2, дополнительное – 3:3 (команды обменялись голами).
Мбаппе забил в поединке три мяча (два с пенальти), Месси отличился дважды (один с пенальти).
Команда Аргентины выиграла ЧМ впервые за 36 лет, отмечает Tribuna.com. Последний раз Аргентина побеждала на турнире в 1986 году. Всего аргентинцы выигрывали чемпионат трижды (1978, 1986, 2022).
Первая победа на ЧМ для капитана сборной Месси стала 42-м трофеем в его карьере, указывает Tribuna.com. Месси также стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира. Он признан лучшим игроком ЧМ 2022 в Катаре.