В финале чемпионата мира по футболу француз Мбаппе забил три мяча, но чемпионом стала сборная Аргентины

Матч проходил в катарском городе Лусаил.
Первой забила команда Аргентины. Звезда южноамериканской сборной Лионель Месси реализовал на 23-й минуте пенальти, назначенный за нарушение против его соотечественника Анхеля Ди Мария.
На 36-й минуте уже сам Ди Мария забил мяч в ворота французского голкипера Уго Льориса.
Во втором тайме аргентинцы провели ряд замен, после которых сборной Франции удалось забить дважды – на 80-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти, а на 81-й забил с игры.
Основное время победителя не определило, поэтому судья назначил экстра-таймы.
На 109-й минуте забить удалось Месси, который стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира.
Казалось, матч завершится без серии 11-метровых ударов, однако на 118-й минуте Мбаппе (с пенальти) забил свой третий мяч в финале.
3:3 – и были назначены пенальти. Их лучше пробили аргентинцы – 4:2.
Сборная Франции сложила полномочия чемпиона мира, новый чемпион – сборная Аргентины.
Матч за третье место выиграла 17 декабря сборная Хорватии. Она обыграла сборную Марокко.