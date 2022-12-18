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В финале чемпионата мира по футболу француз Мбаппе забил три мяча, но чемпионом стала сборная Аргентины

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В основное время команды победителя не определили
В основное время команды победителя не определили
Фото: ЕРА

18 декабря в финале чемпионата мира по футболу сборная Аргентины обыграла сборную Франции. Об этом сообщает сайт Международной федерации футбола.

Матч проходил в катарском городе Лусаил.

Первой забила команда Аргентины. Звезда южноамериканской сборной Лионель Месси реализовал на 23-й минуте пенальти, назначенный за нарушение против его соотечественника Анхеля Ди Мария.

На 36-й минуте уже сам Ди Мария забил мяч в ворота французского голкипера Уго Льориса.

Во втором тайме аргентинцы провели ряд замен, после которых сборной Франции удалось забить дважды – на 80-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти, а на 81-й забил с игры.

Основное время победителя не определило, поэтому судья назначил экстра-таймы.

На 109-й минуте забить удалось Месси, который стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира.

Казалось, матч завершится без серии 11-метровых ударов, однако на 118-й минуте Мбаппе (с пенальти) забил свой третий мяч в финале.

3:3 – и были назначены пенальти. Их лучше пробили аргентинцы – 4:2.

Сборная Франции сложила полномочия чемпиона мира, новый чемпион – сборная Аргентины.

Контекст:

Матч за третье место выиграла 17 декабря сборная Хорватии. Она обыграла сборную Марокко.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Лионель Месси, Катар, чемпионат мира по футболу 2022, сборная Франции, сборная Аргентины, ЧМ 2022, финал, чемпион мира
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