Гордон и Сабо комментируют финал Чемпионата мира по футболу. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Гордон и Сабо комментируют финал Чемпионата мира по футболу. 18 декабря на поле встретятся действующий чемпион, сборная Франции, и команда Аргентины, которая 13 декабря разгромила Хорватию 3:0 и вышла в финал ЧМ 2022.

Сабо родился в 1940 году в Ужгороде в венгерской семье. С детства занимался футболом. На поле был полузащитником. Окончил Киевский государственный институт физической культуры и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (факультет журналистики).

Профессиональную футбольную карьеру начал в 1958 году – в ужгородском "Спартаке". Играл в киевском "Динамо", луганской "Заре" и московском "Динамо". В 1965–1972 годах выступал за сборную СССР. Сабо – четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Куба СССР, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".