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Бронзовым призером чемпионата мира по футболу стала сборная Хорватии

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Матч проходил в Дохе
Матч проходил в Дохе
Фото: ЕРА

17 декабря в матче за третье место на чемпионате мира по футболу сборная Хорватии обыграла сборную Марокко. Об этом сообщает сайт Международной федерации футбола.

Матч проходил в столице Катара Дохе.

Счет был открыт уже на седьмой минуте, мяч забил защитник хорватской сборной Йошко Гвардиол.

Однако уже спустя две минуты тоже защитник Ашраф Дари сравнял счет.

До перерыва сборная Хорватия сумела забить еще раз. На 42-й минуте отличился полузащитник Мислав Оршич.

Больше ни одной из команд забить не удалось.

Итоговый результат – 2:1 в пользу хорватов, они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

На турнире четыре года назад сборная Хорватии взяла серебро.

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года, которая проходит в Катаре, завершится 18 декабря матчем Аргентина – Франция.

Действующим чемпионом мира является Франция.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, чемпионат мира, чемпионат, Катар, Марокко, чемпионат мира по футболу 2022, сборная Хорватии, ЧМ 2022
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