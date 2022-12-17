Бронзовым призером чемпионата мира по футболу стала сборная Хорватии

Матч проходил в столице Катара Дохе.

Счет был открыт уже на седьмой минуте, мяч забил защитник хорватской сборной Йошко Гвардиол.

Однако уже спустя две минуты тоже защитник Ашраф Дари сравнял счет.

До перерыва сборная Хорватия сумела забить еще раз. На 42-й минуте отличился полузащитник Мислав Оршич.

Больше ни одной из команд забить не удалось.

Итоговый результат – 2:1 в пользу хорватов, они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

На турнире четыре года назад сборная Хорватии взяла серебро.