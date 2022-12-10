В четвертьфинале чемпионата мира по футболу сборная Марокко сенсационно обыграла португальцев

Сборная Марокко (в красно-зеленой форме) сумела не пропустить Фото: ЕРА

Матч проходил в Дохе.

На 42-й минуте марокканец Юссеф Эн-Несири сумел поразить ворота соперника и вывел свою команду вперед.

На 51-й минуте главный тренер португальцев выпустил на поле звездного игрока Криштиану Роналду. Однако он не помог своей сборной забить хотя бы один мяч.

Итоговый результат – 1:0.

Сборная Марокко сенсационно стала третьим полуфиналистом турнира, ее соперник определится сегодня вечером в поединке сборных Англии и Франции.

Первую полуфинальную пару составили Хорватия и Аргентина.