В четвертьфинале чемпионата мира по футболу сборная Марокко сенсационно обыграла португальцев

Матч проходил в Дохе.
На 42-й минуте марокканец Юссеф Эн-Несири сумел поразить ворота соперника и вывел свою команду вперед.
На 51-й минуте главный тренер португальцев выпустил на поле звездного игрока Криштиану Роналду. Однако он не помог своей сборной забить хотя бы один мяч.
Итоговый результат – 1:0.
Сборная Марокко сенсационно стала третьим полуфиналистом турнира, ее соперник определится сегодня вечером в поединке сборных Англии и Франции.
Первую полуфинальную пару составили Хорватия и Аргентина.
Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Действующим чемпионом мира является Франция.