Последним четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Португалии

Матч проходил в Лусаиле.
В первом тайме забивали только португальцы: на 17-й минуте это сделал Гонсалу Рамуш, а на 33-й – Пепе.
После перерыва сборная Португалии довела счет до 4:0: снова отличился Рамуш (на 51-й минуте) и забил Рафаэл Геррейру (на 55-й).
Разница в четыре гола продержалась три минуты – счет "размочил" швейцарец Мануэль Аканджи.
На 67-й минуте снова (уже в третий раз) забил Рамуш.
Звездный игрок португальской сборной Криштиану Роналду вышел на поле только на 73-й минуте. Но забить он не смог.
Последний мяч в поединке забил уже в компенсированное время второго тайма соотечественник Роналду Рафаэл Леан.
Итоговый результат – 6:1.
Сборная Португалии стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира, ее следующим соперником стала сборная Марокко, победившая сегодня в серии пенальти Испанию.
Другие пары соперников выглядят так: Аргентина – Нидерланды, Англия – Франция и Бразилия – Хорватия.
Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Действующим чемпионом мира является Франция.