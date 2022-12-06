Последним четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Португалии

Матч проходил в Лусаиле.

В первом тайме забивали только португальцы: на 17-й минуте это сделал Гонсалу Рамуш, а на 33-й – Пепе.

После перерыва сборная Португалии довела счет до 4:0: снова отличился Рамуш (на 51-й минуте) и забил Рафаэл Геррейру (на 55-й).

Разница в четыре гола продержалась три минуты – счет "размочил" швейцарец Мануэль Аканджи.

На 67-й минуте снова (уже в третий раз) забил Рамуш.

Звездный игрок португальской сборной Криштиану Роналду вышел на поле только на 73-й минуте. Но забить он не смог.

Последний мяч в поединке забил уже в компенсированное время второго тайма соотечественник Роналду Рафаэл Леан.

Итоговый результат – 6:1.

Сборная Португалии стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира, ее следующим соперником стала сборная Марокко, победившая сегодня в серии пенальти Испанию.

Другие пары соперников выглядят так: Аргентина – Нидерланды, Англия – Франция и Бразилия – Хорватия.