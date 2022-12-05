В 1/8 финала чемпионата мира по футболу Хорватия победила Японию

Матч проходил в Аль-Вакре.
Счет был открыт на 43-й минуте, мяч в ворота хорватов забил японец Даидзен Маеда.
На 56-й минуте Иван Перишич из Хорватии сравнял счет.
Большего в основное время команды не добились, игра перешла в экстра-таймы. Забить с игры соперникам больше не удалось – 1:1.
Была назначена серия 11-метровых ударов. Ее лучше пробили хорваты – 3:1. Они вышли в четвертьфинал турнира.
Известны уже две четвертьфинальные пары чемпионата мира: Аргентина – Нидерланды и Англия – Франция.
В 1/8 финала еще сыграют: Марокко – Испания, Португалия – Швейцария, Южная Корея – Бразилия.
Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Действующим чемпионом мира является Франция.