В 1/8 финала чемпионата мира по футболу Хорватия победила Японию

Основное время победителя не выявило Фото: ЕРА

Матч проходил в Аль-Вакре.

Счет был открыт на 43-й минуте, мяч в ворота хорватов забил японец Даидзен Маеда.

На 56-й минуте Иван Перишич из Хорватии сравнял счет.

Большего в основное время команды не добились, игра перешла в экстра-таймы. Забить с игры соперникам больше не удалось – 1:1.

Была назначена серия 11-метровых ударов. Ее лучше пробили хорваты – 3:1. Они вышли в четвертьфинал турнира.