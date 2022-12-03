ГОРДОН
 
 
СПОРТ

В 1/8 финала чемпионата мира по футболу Аргентина победила Австралию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Месси (номер 10) забил третий мяч на турнире
Месси (номер 10) забил третий мяч на турнире
Фото: ЕРА

3 декабря в Катаре во втором матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Аргентины обыграла сборную Австралии. Об этом сообщает сайт ФИФА.

Игра проходила на стадионе в пригороде Дохи Ар-Райане.

На 35-й минуте счет открыл звездный нападающий аргентинцев Лионель Месси. Для 35-летнего спортсмена этот мяч стал третьим в четырех матчах на чемпионате в Катаре.

На 57-й минуте аргентинцы усилиями Хулиана Альвареса закрепили успех.

Австралийцам удалось забить на 77-й минуте, точный удар нанес Крэйг Гудвин. Большего им сделать не удалось, Аргентина выиграла.

Итоговый результат – 2:1.

В четвертьфинале турнира сборная Аргентины сыграет со сборной Нидерландов.

Контекст:

В других матчах 1/8 финала сыграют: Англия – Сенегал, Франция – Польша, Марокко – Испания, Хорватия – Япония, Португалия – Швейцария, Южная Корея – Бразилия.

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является Франция.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Лионель Месси, Австралия, ФИФА, чемпионат, Катар, чемпионат мира по футболу 2022, сборная Аргентины, ЧМ 2022
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (216502)
2
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги" (66799)
3
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (55560)
4
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (54886)
5
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (53378)
6
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото (47216)
7
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап (45790)
8
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото (36400)
 
 
 
 