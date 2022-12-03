В 1/8 финала чемпионата мира по футболу Аргентина победила Австралию

Игра проходила на стадионе в пригороде Дохи Ар-Райане.
На 35-й минуте счет открыл звездный нападающий аргентинцев Лионель Месси. Для 35-летнего спортсмена этот мяч стал третьим в четырех матчах на чемпионате в Катаре.
На 57-й минуте аргентинцы усилиями Хулиана Альвареса закрепили успех.
Австралийцам удалось забить на 77-й минуте, точный удар нанес Крэйг Гудвин. Большего им сделать не удалось, Аргентина выиграла.
Итоговый результат – 2:1.
В четвертьфинале турнира сборная Аргентины сыграет со сборной Нидерландов.
В других матчах 1/8 финала сыграют: Англия – Сенегал, Франция – Польша, Марокко – Испания, Хорватия – Япония, Португалия – Швейцария, Южная Корея – Бразилия.
Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Действующим чемпионом мира является Франция.