В 1/8 финала чемпионата мира по футболу Аргентина победила Австралию

Месси (номер 10) забил третий мяч на турнире Фото: ЕРА

Игра проходила на стадионе в пригороде Дохи Ар-Райане.

На 35-й минуте счет открыл звездный нападающий аргентинцев Лионель Месси. Для 35-летнего спортсмена этот мяч стал третьим в четырех матчах на чемпионате в Катаре.

На 57-й минуте аргентинцы усилиями Хулиана Альвареса закрепили успех.

Австралийцам удалось забить на 77-й минуте, точный удар нанес Крэйг Гудвин. Большего им сделать не удалось, Аргентина выиграла.

Итоговый результат – 2:1.

В четвертьфинале турнира сборная Аргентины сыграет со сборной Нидерландов.