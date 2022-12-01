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Япония и Испания вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Германия прекратила борьбу

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Япония (команда в синих футболках) неожиданно выиграла у Испании
Япония (команда в синих футболках) неожиданно выиграла у Испании
Фото: ЕРА

1 декабря в Катаре состоялись матчи последнего тура группового турнира чемпионата мира по футболу в группе E, их результаты сообщил сайт ФИФА.

В Ар-Райане играли сборные Испании и Японии.

Испанец Альваро Мората открыл счет на 12-й минуте. Его команда вела в счете до начала второго тайма, когда японцы забили два мяча – на 48-й (Рицу Доан) и 52-й (Ао Танака) минутах. 

Итог – неожиданная победа сборной Японии со счетом 2:1.

В параллельном матче Аль-Хоре сильнейшего определяли сборные Германии и Коста-Рики. События развивались с похожим сценарием: первыми забили немцы (на 10-й минуте это сделал Серж Гнабри), а затем два мяча провели костариканцы (Ельцин Техеда на 58-й и Хуан Пабло Варгас на 70-й).

Сборная Германии усилиями Кая Хаверца (73-я и 85-я минуты) и Никласа Фюллькруга (89-я минута) сумела забить еще три мяча и выиграть поединок со счетом 4:2.

Победителем квартета стали японцы, у них шесть очков. В плей-офф чемпионата мира они вышли вместе с занявшими второе место испанцами (четыре очка). Четыре очка набрала и Германия, однако у нее оказалась хуже разница забитых и пропущенных мячей.

Скриншот: fifa.com
Скриншот: fifa.com

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является Франция.

Уже известны шесть пар 1/8 финала: Англия – Сенегал, США – Нидерланды, Франция – Польша, Австралия – Аргентина, Марокко – Испания, Хорватия – Япония.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Япония, чемпионат, сборная Германии, Коста-Рика, Катар, чемпионат мира по футболу 2022, сборная Испании, ЧМ 2022, турнир
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