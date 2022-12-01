Япония и Испания вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Германия прекратила борьбу

В Ар-Райане играли сборные Испании и Японии.

Испанец Альваро Мората открыл счет на 12-й минуте. Его команда вела в счете до начала второго тайма, когда японцы забили два мяча – на 48-й (Рицу Доан) и 52-й (Ао Танака) минутах.

Итог – неожиданная победа сборной Японии со счетом 2:1.

В параллельном матче Аль-Хоре сильнейшего определяли сборные Германии и Коста-Рики. События развивались с похожим сценарием: первыми забили немцы (на 10-й минуте это сделал Серж Гнабри), а затем два мяча провели костариканцы (Ельцин Техеда на 58-й и Хуан Пабло Варгас на 70-й).

Сборная Германии усилиями Кая Хаверца (73-я и 85-я минуты) и Никласа Фюллькруга (89-я минута) сумела забить еще три мяча и выиграть поединок со счетом 4:2.

Победителем квартета стали японцы, у них шесть очков. В плей-офф чемпионата мира они вышли вместе с занявшими второе место испанцами (четыре очка). Четыре очка набрала и Германия, однако у нее оказалась хуже разница забитых и пропущенных мячей.

Скриншот: fifa.com