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Чемпионат мира по футболу. Из группы D в плей-офф вышли Франция и Австралия

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Группу D выиграли чемпионы мира (в синих футболках)
Группу D выиграли чемпионы мира (в синих футболках)
Фото: ЕРА

30 ноября в Катаре состоялись матчи последнего тура группового турнира чемпионата мира по футболу в группе D, их результаты сообщил сайт ФИФА.

Действующий чемпион мира, сборная Франции, в игре в Дохе против Туниса пропустила единственный мяч (на 58-й минуте забил Вахби Хазр), который стал решающим – 0:1.

Параллельно проходил матч в Аль-Вакре между сборными Австралии и Дании. Здесь также все решил один точный удар, его нанес на 60-й минуте австралиец Метью Леки. Итог поединка – 1:0.

Победителем квартета стала сборная Франции, у нее шесть очков. Она вышла в плей-офф чемпионата мира вместе с занявшими второе место австралийцами (у них тоже шесть очков, но хуже разница забитых и пропущенных мячей).

Скриншот: fifa.com
Скриншот: fifa.com

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

29 ноября завершился групповой турнир в группе А (в плей-офф вышли Нидерланды и Сенегал) и группе B (Англия и США).

В 1/8 финала Англия сыграет с Сенегалом, а США – с Нидерландами.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Тунис, Австралия, Дания, чемпионат мира, чемпионат мира по футболу 2022, плей-офф, сборная Франции, ЧМ 2022
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