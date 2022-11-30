Чемпионат мира по футболу. Из группы D в плей-офф вышли Франция и Австралия

Действующий чемпион мира, сборная Франции, в игре в Дохе против Туниса пропустила единственный мяч (на 58-й минуте забил Вахби Хазр), который стал решающим – 0:1.
Параллельно проходил матч в Аль-Вакре между сборными Австралии и Дании. Здесь также все решил один точный удар, его нанес на 60-й минуте австралиец Метью Леки. Итог поединка – 1:0.
Победителем квартета стала сборная Франции, у нее шесть очков. Она вышла в плей-офф чемпионата мира вместе с занявшими второе место австралийцами (у них тоже шесть очков, но хуже разница забитых и пропущенных мячей).
Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
29 ноября завершился групповой турнир в группе А (в плей-офф вышли Нидерланды и Сенегал) и группе B (Англия и США).
В 1/8 финала Англия сыграет с Сенегалом, а США – с Нидерландами.