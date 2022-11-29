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Чемпионат мира по футболу. Из группы B в плей-офф вышли Англия и США

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Группу B выиграли англичане, они в белых футболках
Группу B выиграли англичане, они в белых футболках
Фото: ЕРА

29 ноября в Катаре состоялись матчи последнего тура группового турнира чемпионата мира по футболу в группе B, их результаты сообщил сайт ФИФА.

В Дохе играли сборные Ирана и США. Американская команда открыла счет на 38-й минуте, мяч забил Кристиан Пулишич.

Этот гол стал единственным в поединке, его выиграли футболисты из Соединенных Штатов – 1:0.

Параллельно проходил матч в Ар-Райане между сборными Уэльса и Англии.

Британские команды провели безголевой первый тайм, а в начале второго англичане забили два гола за одну минуту: на 50-й это сделал Маркус Рэшфорд, а на 51-й – Фил Фоден. На 68-й минуте Рэшфорд  забил второй раз.

Итог поединка – разгром англичанами валлийцев со счетом 3:0.

Победителем квартета стала сборная Англии, у нее семь очков. Она вышла в плей-офф чемпионата мира вместе с занявшими второе место американцами (у них пять очков).

Скриншот: fifa.com
Скриншот: fifa.com

В 1/8 финала Англия сыграет с Сенегалом, а США – с Нидерландами.

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является Франция.

29 ноября завершился групповой турнир в группе А, в плей-офф вышли Нидерланды и Сенегал.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, США, Иран, чемпионат мира, чемпионат, Уэльс, чемпионат мира по футболу 2022, плей-офф, сборная Англии, ЧМ 2022, турнир
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