Чемпионат мира по футболу. Из группы B в плей-офф вышли Англия и США

Группу B выиграли англичане, они в белых футболках Фото: ЕРА

В Дохе играли сборные Ирана и США. Американская команда открыла счет на 38-й минуте, мяч забил Кристиан Пулишич.

Этот гол стал единственным в поединке, его выиграли футболисты из Соединенных Штатов – 1:0.

Параллельно проходил матч в Ар-Райане между сборными Уэльса и Англии.

Британские команды провели безголевой первый тайм, а в начале второго англичане забили два гола за одну минуту: на 50-й это сделал Маркус Рэшфорд, а на 51-й – Фил Фоден. На 68-й минуте Рэшфорд забил второй раз.

Итог поединка – разгром англичанами валлийцев со счетом 3:0.

Победителем квартета стала сборная Англии, у нее семь очков. Она вышла в плей-офф чемпионата мира вместе с занявшими второе место американцами (у них пять очков).

Скриншот: fifa.com

В 1/8 финала Англия сыграет с Сенегалом, а США – с Нидерландами.