Чемпионат мира по футболу. Из группы B в плей-офф вышли Англия и США

В Дохе играли сборные Ирана и США. Американская команда открыла счет на 38-й минуте, мяч забил Кристиан Пулишич.
Этот гол стал единственным в поединке, его выиграли футболисты из Соединенных Штатов – 1:0.
Параллельно проходил матч в Ар-Райане между сборными Уэльса и Англии.
Британские команды провели безголевой первый тайм, а в начале второго англичане забили два гола за одну минуту: на 50-й это сделал Маркус Рэшфорд, а на 51-й – Фил Фоден. На 68-й минуте Рэшфорд забил второй раз.
Итог поединка – разгром англичанами валлийцев со счетом 3:0.
Победителем квартета стала сборная Англии, у нее семь очков. Она вышла в плей-офф чемпионата мира вместе с занявшими второе место американцами (у них пять очков).
В 1/8 финала Англия сыграет с Сенегалом, а США – с Нидерландами.
Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Действующим чемпионом мира является Франция.
29 ноября завершился групповой турнир в группе А, в плей-офф вышли Нидерланды и Сенегал.