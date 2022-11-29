Чемпионат мира по футболу. Из группы А в плей-офф вышли Нидерланды и Сенегал

В Аль-Хоре играли сборные Нидерландов и Катара. Европейская сборная забила на 26-й минуте (отличился Коди Гакпо) и 50-й (забил Френки де Йонг).

Сборная Катара не смогла забить и проиграла свой третий матч на домашнем турнире со счетом 0:2.

Параллельно проходил матч в Ар-Райане между сборными Эквадора и Сенегала. На 44-й минуте сенегалец Исмаила Сарр реализовал пенальти. На 68-й минуте Фелипе Кайседо сравнял счет, но сенегальцы снова вышли вперед две минуты спустя (забил Калиду Кулибали).

Поединок так и завершился со счетом 2:1 в пользу Сенегала.

Победителем квартета стала сборная Нидерландов, у нее семь очков. Она вышла в плей-офф чемпионата мира вместе с занявшими второе место сенегальцами (у них шесть очков).

Скриншот: fifa.com