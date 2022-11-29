Чемпионат мира по футболу. Из группы А в плей-офф вышли Нидерланды и Сенегал

В Аль-Хоре играли сборные Нидерландов и Катара. Европейская сборная забила на 26-й минуте (отличился Коди Гакпо) и 50-й (забил Френки де Йонг).
Сборная Катара не смогла забить и проиграла свой третий матч на домашнем турнире со счетом 0:2.
Параллельно проходил матч в Ар-Райане между сборными Эквадора и Сенегала. На 44-й минуте сенегалец Исмаила Сарр реализовал пенальти. На 68-й минуте Фелипе Кайседо сравнял счет, но сенегальцы снова вышли вперед две минуты спустя (забил Калиду Кулибали).
Поединок так и завершился со счетом 2:1 в пользу Сенегала.
Победителем квартета стала сборная Нидерландов, у нее семь очков. Она вышла в плей-офф чемпионата мира вместе с занявшими второе место сенегальцами (у них шесть очков).
Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Действующим чемпионом мира является Франция.