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Чемпионат мира по футболу. Из группы А в плей-офф вышли Нидерланды и Сенегал

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Нидерланды стали победителями группы А
Нидерланды стали победителями группы А
Фото: ЕРА

29 ноября в Катаре состоялись матчи последнего тура чемпионата мира по футболу в группе А, их результаты сообщил сайт ФИФА.

В Аль-Хоре играли сборные Нидерландов и Катара. Европейская сборная забила на 26-й минуте (отличился Коди Гакпо) и 50-й (забил Френки де Йонг). 

Сборная Катара не смогла забить и проиграла свой третий матч на домашнем турнире со счетом 0:2.

Параллельно проходил матч в Ар-Райане между сборными Эквадора и Сенегала. На 44-й минуте сенегалец Исмаила Сарр реализовал пенальти. На 68-й минуте Фелипе Кайседо сравнял счет, но сенегальцы снова вышли вперед две минуты спустя (забил Калиду Кулибали).

Поединок так и завершился со счетом 2:1 в пользу Сенегала.

Победителем квартета стала сборная Нидерландов, у нее семь очков. Она вышла в плей-офф чемпионата мира вместе с занявшими второе место сенегальцами (у них шесть очков).

Скриншот: fifa.com
Скриншот: fifa.com

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является Франция.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Нидерланды, ФИФА, чемпионат мира, чемпионат, Катар, Эквадор, чемпионат мира по футболу 2022, Сенегал, плей-офф, ЧМ 2022
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