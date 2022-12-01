Чемпионат мира по футболу. Из группы F в плей-офф вышли Марокко и Хорватия

Марокканец Эн Несири (в белом) забил два мяча, один из которых не засчитали Фото: ЕРА

В Ар-Райане играли сборные Хорватии и Бельгии. Ни одна из команд из Европы забить не сумела, матч закончился со счетом 0:0.

В параллельном матче сошлись в Дохе сборные Канады и Марокко.

Марокканцы забили уже на 4-й минуте (отличился Хоаким Зиеш). На 24-й счет удвоил Юссеф Эн-Несири. До перерыва (на 40-й минуте) мяч побывал в воротах Марокко в результате автогола авторства Найефа Агерда. На 45-й минуте Эн-Несири забил еще раз, но гол не засчитали из-за офсайда, подтвержденного с помощью VAR.

Итоговый результат – 2:1 в пользу Марокко.

Победителем квартета стали марокканцы, у них семь очков. В плей-офф чемпионата мира они вышли вместе с занявшими второе место хорватами (у них пять очков).

Скриншот: fifa.com