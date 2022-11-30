Чемпионат мира по футболу. Из группы C в плей-офф вышли Аргентина и Польша

Сборная Аргентины, которая перед началом чемпионата была фаворитом группы, играла в Дохе со сборной Польши.
На 39-й минуте аргентинец Лионель Месси заработал пенальти, но не реализовал его – вратарь мяч отбил. Южноамериканская команда все-таки забила после перерыва. На 46-й минуте отличился Алексис Макаллистер, на 67-й – Хулиан Альварес.
Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу Аргентины.
В параллельном матче в Аль-Дайиане играли сборные Саудовской Аравии и Мексики. На 47-й минуте Энри Мартин из Мексики открыл счет, на 52-й Луис Чавес его удвоил.
Саудовская Аравия смогла забить один мяч на пятой компенсированной минуте матча, но этого оказалось недостаточно.
Итог поединка – 2:1 в пользу Мексики.
Победителем квартета стала сборная Аргентины, у нее шесть очков. Она вышла в плей-офф чемпионата мира вместе с занявшими второе место поляками (у них четыре очка, как и у мексиканцев, но лучше разница забитых и пропущенных мячей).
Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Действующим чемпионом мира является Франция.
29 ноября завершился групповой турнир в группе А (в плей-офф вышли Нидерланды и Сенегал) и группе B (Англия и США), 30 ноября – в группе D (Франция и Австралия).
Уже известны четыре пары 1/8 финала: Англия – Сенегал, США – Нидерланды, Франция – Польша, Австралия – Аргентина.