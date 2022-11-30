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Чемпионат мира по футболу. Из группы C в плей-офф вышли Аргентина и Польша

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Месси (на фото слева) не забил пенальти
Месси (на фото слева) не забил пенальти
Фото: ЕРА

30 ноября в Катаре состоялись матчи последнего тура группового турнира чемпионата мира по футболу в группе C, их результаты сообщил сайт ФИФА.

Сборная Аргентины, которая перед началом чемпионата была фаворитом группы, играла в Дохе со сборной Польши.

На 39-й минуте аргентинец Лионель Месси заработал пенальти, но не реализовал его – вратарь мяч отбил. Южноамериканская команда все-таки забила после перерыва. На 46-й минуте отличился Алексис Макаллистер, на 67-й – Хулиан Альварес.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу Аргентины.

В параллельном матче в Аль-Дайиане играли сборные Саудовской Аравии и Мексики. На 47-й минуте Энри Мартин из Мексики открыл счет, на 52-й Луис Чавес его удвоил.

Саудовская Аравия смогла забить один мяч на пятой компенсированной минуте матча, но этого оказалось недостаточно.

Итог поединка – 2:1 в пользу Мексики.

Победителем квартета стала сборная Аргентины, у нее шесть очков. Она вышла в плей-офф чемпионата мира вместе с занявшими второе место поляками (у них четыре очка, как и у мексиканцев, но лучше разница забитых и пропущенных мячей).

Скриншот: fifa.com
Скриншот: fifa.com

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является Франция.

29 ноября завершился групповой турнир в группе А (в плей-офф вышли Нидерланды и Сенегал) и группе B (Англия и США), 30 ноября – в группе D (Франция и Австралия).

Уже известны четыре пары 1/8 финала:  Англия – Сенегал, США – Нидерланды, Франция – Польша, Австралия – Аргентина.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Польша, Лионель Месси, Саудовская Аравия, Мексика, чемпионат мира, чемпионат, чемпионат мира по футболу 2022, плей-офф, сборная Аргентины, ЧМ 2022, турнир
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