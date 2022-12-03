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Определились все участники плей-офф чемпионата мира по футболу. Последними стали Бразилия и Швейцария

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Сербы и швейцарцы забили пять мячей на две команды
Сербы и швейцарцы забили пять мячей на две команды
Фото: ЕРА

2 декабря в Катаре состоялись матчи последнего тура группового турнира чемпионата мира по футболу в группе G, их результаты сообщил сайт ФИФА.

В Дохе играли сборные Сербии и Швейцарии. В первом тайме зрители увидели четыре мяча, по два – в разных воротах. Забивали швейцарцы Джердан Шакири (на 20-й минуте) и Брель Эмболо (на 44-й), а также сербы Александр Митрович (на 27-й) и Душан Влахович (на 35-й).

На 48-й минуте Ремо Фройлер вывел Швейцарию вперед. Этот гол позволил его команде выиграть со счетом 3:2.

В параллельном матче в Аль-Дайиане играли Камерун и Бразилия. Единственный мяч был забит в компенсированное время второго тайма – отличился камерунец Венсан Абубакар. 

Итог поединка – 1:0 в пользу команды из Африки.

В плей-офф чемпионата мира вышли Бразилия и Швейцария, у них по шесть очков. Южноамериканская команда заняла первое место за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Сегодняшние матчи завершили групповую стадию турнира и сформировали последние пары плей-офф.

На этой стадии в 1/8 турнира сыграют: Англия – Сенегал, США – Нидерланды, Франция – Польша, Австралия – Аргентина, Марокко – Испания, Хорватия – Япония, Португалия – Швейцария, Южная Корея – Бразилия.

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является Франция.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Бразилия, Швейцария, Сербия, чемпионат мира, чемпионат, Камерун, чемпионат мира по футболу 2022, плей-офф, ЧМ 2022, турнир
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