Определились все участники плей-офф чемпионата мира по футболу. Последними стали Бразилия и Швейцария

Сербы и швейцарцы забили пять мячей на две команды Фото: ЕРА

В Дохе играли сборные Сербии и Швейцарии. В первом тайме зрители увидели четыре мяча, по два – в разных воротах. Забивали швейцарцы Джердан Шакири (на 20-й минуте) и Брель Эмболо (на 44-й), а также сербы Александр Митрович (на 27-й) и Душан Влахович (на 35-й).

На 48-й минуте Ремо Фройлер вывел Швейцарию вперед. Этот гол позволил его команде выиграть со счетом 3:2.

В параллельном матче в Аль-Дайиане играли Камерун и Бразилия. Единственный мяч был забит в компенсированное время второго тайма – отличился камерунец Венсан Абубакар.

Итог поединка – 1:0 в пользу команды из Африки.

В плей-офф чемпионата мира вышли Бразилия и Швейцария, у них по шесть очков. Южноамериканская команда заняла первое место за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Сегодняшние матчи завершили групповую стадию турнира и сформировали последние пары плей-офф.

На этой стадии в 1/8 турнира сыграют: Англия – Сенегал, США – Нидерланды, Франция – Польша, Австралия – Аргентина, Марокко – Испания, Хорватия – Япония, Португалия – Швейцария, Южная Корея – Бразилия.