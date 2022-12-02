Чемпионат мира по футболу. Из группы H в плей-офф вышли Португалия и Южная Корея

В Дохе играли сборные Южной Кореи и Португалии.

Европейцы забили уже на пятой минуте (Рикардо Орта), однако до перерыва, на 27-й минуте, корейский футболист Ким Енгвон сравнял счет. В компенсированное время поединка кореец Хван Хи Чхан забил португальцам еще один мяч, благодаря которому Южная Корея победила 2:1.

В параллельном матче, который проходил в Аль-Вакре, играли Гана и Уругвай. Южноамериканец Джорджиан Де Арраскаэта забил на 26-й и 32-й минутах.

Итог поединка – 2:0 в пользу Уругвая.

Победителем квартета стали португальцы, у них шесть очков. В плей-офф чемпионата мира они вышли вместе с занявшими второе место корейцами (четыре очка). Четыре очка набрала и сборная Уругвая, однако у нее оказалась меньше забитых мячей.

Скриншот: fifa.com