Чемпионат мира по футболу. Из группы H в плей-офф вышли Португалия и Южная Корея

В Дохе играли сборные Южной Кореи и Португалии.
Европейцы забили уже на пятой минуте (Рикардо Орта), однако до перерыва, на 27-й минуте, корейский футболист Ким Енгвон сравнял счет. В компенсированное время поединка кореец Хван Хи Чхан забил португальцам еще один мяч, благодаря которому Южная Корея победила 2:1.
В параллельном матче, который проходил в Аль-Вакре, играли Гана и Уругвай. Южноамериканец Джорджиан Де Арраскаэта забил на 26-й и 32-й минутах.
Итог поединка – 2:0 в пользу Уругвая.
Победителем квартета стали португальцы, у них шесть очков. В плей-офф чемпионата мира они вышли вместе с занявшими второе место корейцами (четыре очка). Четыре очка набрала и сборная Уругвая, однако у нее оказалась меньше забитых мячей.
Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Действующим чемпионом мира является Франция.
Уже известны шесть пар 1/8 финала: Англия – Сенегал, США – Нидерланды, Франция – Польша, Австралия – Аргентина, Марокко – Испания, Хорватия – Япония.