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Чемпионат мира по футболу. Из группы H в плей-офф вышли Португалия и Южная Корея

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Южнокорейским футболистам (в красных футболках) удалось выиграть у Португалии
Южнокорейским футболистам (в красных футболках) удалось выиграть у Португалии
Фото: ЕРА

2 декабря в Катаре состоялись матчи последнего тура группового турнира чемпионата мира по футболу в группе H, их результаты сообщил сайт ФИФА.

В Дохе играли сборные Южной Кореи и Португалии.

Европейцы забили уже на пятой минуте (Рикардо Орта), однако до перерыва, на 27-й минуте, корейский футболист Ким Енгвон сравнял счет. В компенсированное время поединка кореец Хван Хи Чхан забил португальцам еще один мяч, благодаря которому Южная Корея победила 2:1.

В параллельном матче, который проходил в Аль-Вакре, играли Гана и Уругвай. Южноамериканец Джорджиан Де Арраскаэта забил на 26-й и 32-й минутах.

Итог поединка – 2:0 в пользу Уругвая.

Победителем квартета стали португальцы, у них шесть очков. В плей-офф чемпионата мира они вышли вместе с занявшими второе место корейцами (четыре очка). Четыре очка набрала и сборная Уругвая, однако у нее оказалась меньше забитых мячей.

Скриншот: fifa.com
Скриншот: fifa.com

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является Франция.

Уже известны шесть пар 1/8 финала: Англия – Сенегал, США – Нидерланды, Франция – Польша, Австралия – Аргентина, Марокко – Испания, Хорватия – Япония.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Португалия, Южная Корея, Уругвай, чемпионат мира, чемпионат, Гана, Катар, чемпионат мира по футболу 2022, футболист, плей-офф, ЧМ 2022, турнир
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