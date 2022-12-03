Первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Нидерландов

Игра проходила на стадионе в Дохе.
Счет открыл на 10-й минуте игрок сборной Нидерландов Мемфис Депай.
В компенсированное время первого тайма его партнер по команде Дейли Блинд увеличил преимущество до двух голов.
Хаджи Амир Райт из США на 76-й минуте сократил отставание в счете, однако уже пять минут спустя игрок сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис восстановил разницу в два мяча.
Итоговый результат – 3:1.
Соперник Нидерландов в четвертьфинале турнира определится сегодня в поединке между сборными Аргентины и Австралии.
Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
В других матчах 1/8 финала сыграют: Англия – Сенегал, Франция – Польша, Марокко – Испания, Хорватия – Япония, Португалия – Швейцария, Южная Корея – Бразилия.
Действующим чемпионом мира является Франция.