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Первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Нидерландов

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Игра проходила в Дохе
Игра проходила в Дохе
Фото: ЕРА

3 декабря в Катаре в первом матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Нидерландов обыграла сборную Соединенных Штатов. Об этом сообщает сайт ФИФА.

Игра проходила на стадионе в Дохе.

Счет открыл на 10-й минуте игрок сборной Нидерландов Мемфис Депай.

В компенсированное время первого тайма его партнер по команде Дейли Блинд увеличил преимущество до двух голов.

Хаджи Амир Райт из США на 76-й минуте сократил отставание в счете, однако уже пять минут спустя игрок сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис восстановил разницу в два мяча.

Итоговый результат – 3:1.

Соперник Нидерландов в четвертьфинале турнира определится сегодня в поединке между сборными Аргентины и Австралии.

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

В других матчах 1/8 финала сыграют: Англия – Сенегал, Франция – Польша, Марокко – Испания, Хорватия – Япония, Португалия – Швейцария, Южная Корея – Бразилия.

Действующим чемпионом мира является Франция.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, США, чемпионат, Катар, чемпионат мира по футболу 2022, Доха, Сборная Нидерландов, ЧМ 2022, турнир
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