В 1/8 финала чемпионата мира по футболу Испания и Марокко определили победителя только в серии пенальти

Матч состоялся в Аль-Райяне.
Ни в первом тайме, ни во втором мячей забито не было, арбитр назначил экстра-таймы. Они также закончились без голов.
В серии 11-метровых ударов точнее оказались марокканцы, они выиграли со счетом 3:0 и вышли в четвертьфинал.
Фаворитом этой пары считали Испанию.
Известны уже три четвертьфинальные пары чемпионата мира: Аргентина – Нидерланды, Англия – Франция и Бразилия – Хорватия.
Последняя пара определиться сегодня после последнего поединка 1/8 финала, в котором сыграют Португалия и Швейцария.
Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Действующим чемпионом мира является Франция.