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В 1/8 финала чемпионата мира по футболу Испания и Марокко определили победителя только в серии пенальти

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Матч проходил в Аль-Райяне
Матч проходил в Аль-Райяне
Фото: ЕРА

6 декабря в Катаре в предпоследнем матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Марокко обыграла сборную Испании. Об этом сообщает сайт ФИФА.

Матч состоялся в Аль-Райяне.

Ни в первом тайме, ни во втором мячей забито не было, арбитр назначил экстра-таймы. Они также закончились без голов.

В серии 11-метровых ударов точнее оказались марокканцы, они выиграли со счетом 3:0 и вышли в четвертьфинал.

Фаворитом этой пары считали Испанию.

Контекст:

Известны уже три четвертьфинальные пары чемпионата мира: Аргентина – Нидерланды, Англия – Франция и Бразилия – Хорватия.

Последняя пара определиться сегодня после последнего поединка 1/8 финала, в котором сыграют Португалия и Швейцария.

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является Франция.

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