В 1/8 финала чемпионата мира по футболу Испания и Марокко определили победителя только в серии пенальти

Матч состоялся в Аль-Райяне.

Ни в первом тайме, ни во втором мячей забито не было, арбитр назначил экстра-таймы. Они также закончились без голов.

В серии 11-метровых ударов точнее оказались марокканцы, они выиграли со счетом 3:0 и вышли в четвертьфинал.

Фаворитом этой пары считали Испанию.