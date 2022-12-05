Сборная Бразилии разгромила Южную Корею и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

В матче, который проходил в Дохе, бразильцы еще до перерыва забили соперникам четыре безответные мячи. Отличились Винисиус Жуниор (7-я минута), Неймар (с пенальти на 13-й), Ришарлисон (на 29-й) и Лукас Пакета (на 36-й).
На 76-й минуте игрок корейской команды Пэк Сын Хо один мяч забил, но избежать разгрома его сборной не удалось.
Итоговый результат – 4:1 в пользу Бразилии.
В четвертьфинале бразильцы сыграют с хорватами, которые ранее сегодня по пенальти обыграли японцев.
Известны уже три четвертьфинальные пары чемпионата мира, остальные две: Аргентина – Нидерланды, Англия – Франция.
В 1/8 финала еще сыграют: Марокко – Испания, Португалия – Швейцария.
Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Действующим чемпионом мира является Франция.