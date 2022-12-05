ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Сборная Бразилии разгромила Южную Корею и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В первом тайме бразильцы забили четыре мяча
В первом тайме бразильцы забили четыре мяча
Фото: ЕРА

5 декабря в Катаре в 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Бразилии обыграла сборную Южной Кореи. Об этом сообщает сайт ФИФА.

В матче, который проходил в Дохе, бразильцы еще до перерыва забили соперникам четыре безответные мячи. Отличились Винисиус Жуниор (7-я минута), Неймар (с пенальти на 13-й), Ришарлисон (на 29-й) и Лукас Пакета (на 36-й).

На 76-й минуте игрок корейской команды Пэк Сын Хо один мяч забил, но избежать разгрома его сборной не удалось.

Итоговый результат – 4:1 в пользу Бразилии.

В четвертьфинале бразильцы сыграют с хорватами, которые ранее сегодня по пенальти обыграли японцев.

Известны уже три четвертьфинальные пары чемпионата мира, остальные две: Аргентина – Нидерланды, Англия – Франция.

Контекст:

В 1/8 финала еще сыграют: Марокко – Испания, Португалия – Швейцария.

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является Франция.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Южная Корея, ФИФА, чемпионат, Неймар, чемпионат мира по футболу 2022, сборная Бразилии, ЧМ 2022
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не могла остановить войну, но приняла решение действовать". Свитолина собрала в Монако для Украины €240 тыс. Фото
"Не могла остановить войну, но приняла решение действовать". Свитолина собрала в Монако для Украины €240 тыс. Фото
Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью
Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью
"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ
"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (182510)
2
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (71756)
3
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (64496)
4
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (29719)
5
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео (25741)
6
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке (22806)
7
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте (22798)
8
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото (21034)
 
 
 
 