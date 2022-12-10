Определился второй полуфиналист чемпионата мира по футболу

Победитель определился после серии пенальти: почти до конца второго тайма счет был 0:2 в пользу Аргентины, но потом Нидерланды сравняли счет, забив сначала на 83-й минуте, а потом – на 11-й минуте добавленного времени.

Во время дополнительного тайма ни одна из команд не забила голов, во время серии пенальти сборная Нидерландов забила в ворота соперника три мяча, сборная Аргентины – четыре.

Финальный счет – 2:2 (3:4), Аргентина стала вторым полуфиналистом.

Argentina are through to the Semi-finals!@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 9, 2022