Сборная Хорватии первой вышла в полуфинал ЧМ 2022, сенсационно обыграв в серии послематчевых пенальти Бразилию

Об этом 9 декабря сообщается на сайте ФИФА.

Основное время поединка завершилось вничью 0:0.

Первой в овертайме отличилась Бразилия. На 105-й минуте Неймар, сыграв в стенку с партнером по сборной, пробил вратаря команды Хорватии Доминика Ливаковича.

Статус-кво в матче за три минуты до окончания дополнительного времени восстановил Бруно Петкович, 1:1.

В серии послематчевых пенальти точнее были хорватские футболисты 4:2.

Таким образом, сборная Хорватии во второй раз подряд и в третий раз в истории вышла в полуфинал чемпионатов мира по футболу, отмечает Tribuna.com. В то же время команда Бразилии не смогла дойти до 1/2 финала на четырех из последних пяти ЧМ, указывает издание.

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

В полуфинале сборная Хорватии встретится с победителем матча Нидерланды – Аргентина.