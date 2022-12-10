Последним полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала Франция

Матч проходил в Аль-Хоре.
На 17-й минуте счет открыл полузащитник сборной Франции Орельен Чуамени.
После перерыва автор гола сбил в своей штрафной игрока соперника, и судья назначил пенальти в ворота французов. Его на 54-й минуте реализовал Гарри Кейн, сравняв счет.
На 78-й минуте француз Оливье Жиру помог своей команде снова выйти вперед.
Англичане получили хороший шанс забить на 84-й минуте, однако Кейн не сумел реализовать второй пенальти подряд, счет остался прежним.
Итоговый результат – 2:1 в пользу французов.
Сборная Франции стала последним полуфиналистом турнира, на следующей стадии она сыграет против сборной Марокко, которая сенсационно обыграла сборную Португалии.
Первую полуфинальную пару составили Хорватия и Аргентина.
Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Действующим чемпионом мира является Франция.