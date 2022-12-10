Последним полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала Франция

Матч проходил в Аль-Хоре.

На 17-й минуте счет открыл полузащитник сборной Франции Орельен Чуамени.

После перерыва автор гола сбил в своей штрафной игрока соперника, и судья назначил пенальти в ворота французов. Его на 54-й минуте реализовал Гарри Кейн, сравняв счет.

На 78-й минуте француз Оливье Жиру помог своей команде снова выйти вперед.

Англичане получили хороший шанс забить на 84-й минуте, однако Кейн не сумел реализовать второй пенальти подряд, счет остался прежним.

Итоговый результат – 2:1 в пользу французов.

Сборная Франции стала последним полуфиналистом турнира, на следующей стадии она сыграет против сборной Марокко, которая сенсационно обыграла сборную Португалии.

Первую полуфинальную пару составили Хорватия и Аргентина.