Первым финалистом чемпионата мира по футболу стала сборная Аргентины

Матч проходил на стадионе в катарском городе Лусаил.
В первом тайме дважды отличились аргентинцы: Лионель Месси – на 34-й минуте (с пенальти), Хулиан Альварес – на 39-й.
В промежутке между этими голами судья показал красную карточку тренеру хорватской сборной Марио Манджукичу.
На 69-й минуте Альварес довел счет до разгромного.
Больше забитых мячей не было.
Итоговый результат поединка – 3:0 в пользу сборной Аргентины. Она вышла в финал.
Сборная Хорватии сыграет в матче за третье место.
Второй полуфинал чемпионата мира по футболу 2022 назначен на 14 декабря, в нем сыграют сборные Марокко и Франции.
Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Действующим чемпионом мира является Франция.