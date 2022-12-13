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Первым финалистом чемпионата мира по футболу стала сборная Аргентины

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Хорватам забивали Месси и Альварес
Хорватам забивали Месси и Альварес
Фото: ЕРА

13 декабря в полуфинале чемпионата мира по футболу сборная Аргентины разгромила сборную Хорватии. Об этом сообщает сайт Международной федерации футбола.

Матч проходил на стадионе в катарском городе Лусаил.

В первом тайме дважды отличились аргентинцы: Лионель Месси – на 34-й минуте (с пенальти), Хулиан Альварес – на 39-й.

В промежутке между этими голами судья показал красную карточку тренеру хорватской сборной Марио Манджукичу.

На 69-й минуте Альварес довел счет до разгромного.

Больше забитых мячей не было.

Итоговый результат поединка – 3:0 в пользу сборной Аргентины. Она вышла в финал.

Сборная Хорватии сыграет в матче за третье место.

Второй полуфинал чемпионата мира по футболу 2022 назначен на 14 декабря, в нем сыграют сборные Марокко и Франции.

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является Франция.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Лионель Месси, стадион, чемпионат мира, чемпионат, Катар, чемпионат мира по футболу 2022, сборная Хорватии, сборная Аргентины, судья, ЧМ 2022
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