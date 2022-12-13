Первым финалистом чемпионата мира по футболу стала сборная Аргентины

Матч проходил на стадионе в катарском городе Лусаил.

В первом тайме дважды отличились аргентинцы: Лионель Месси – на 34-й минуте (с пенальти), Хулиан Альварес – на 39-й.

В промежутке между этими голами судья показал красную карточку тренеру хорватской сборной Марио Манджукичу.

На 69-й минуте Альварес довел счет до разгромного.

Больше забитых мячей не было.

Итоговый результат поединка – 3:0 в пользу сборной Аргентины. Она вышла в финал.

Сборная Хорватии сыграет в матче за третье место.

Второй полуфинал чемпионата мира по футболу 2022 назначен на 14 декабря, в нем сыграют сборные Марокко и Франции.